Frenan construcción de canchas de fútbol en importante reserva ambiental de Bogotá

La Corporacion Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca informó que encontraron en flagrancia la realización de actividades que ponen en riesgo la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C. Thomas van der Hammen. El hallazgo se dio en un operativo en el sector La Conejera, de la localidad de Suba, donde se presenciaron actividades de descapote de cobertura vegetal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición y disposición de Residuos Peligrosos en plena reserva ambiental.

Había tres máquinas amarillas operando

Tres máquinas amarillas se encontraban en el lugar haciendo labores de nivelación y extrayendo bloques de pasto que habían sido retirados para instalar grama artificial en la zona de aproximadamente 7.500 metros cuadrados. En ese predio también se evidenció la realización de actividades de prestación de servicios abiertos al público, lo que infringe el uso de suelo de esta área cuya función es la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.

Ante el preocupante panorama, la CAR impuso cinco medidas preventivas con suspensión inmediata de actividades de tres establecimientos que se dedicaban a la prestación de servicios deportivos, y otras dos medidas más en terrenos. Además, ocho personas recibieron comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional.

“Estas prácticas generan una ruptura de las dinámicas propias de un corredor que une el cerro de La Conejera con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen. No podemos permitir que estos predios de alto valor ambiental sigan siendo afectados por actividades que alteran el equilibrio ecológico del humedal, impiden la prestación de los servicios ambientales y afectan al hábitat de flora y fauna nativos”, director general de la CAR, Alfred Ballesteros.