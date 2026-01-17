Revelan que el 2025 fue uno de los años más cálidos de la historia: el calentamiento global golpea a Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), dio a conocer que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que 2025 se ubicó entre los años más cálidos jamás registrados a nivel global, consolidando una tendencia sostenida de aumento de la temperatura del planeta durante la última década.

De acuerdo con el informe de la OMM, los registros de 2025 hacen parte de una serie histórica en la que los últimos once años han sido los más cálidos desde que existen mediciones instrumentales, reflejando el impacto acumulado del cambio climático y su estrecha relación con el aumento de eventos extremos como lluvias intensas, sequías prolongadas y el ascenso del nivel del mar.

En este contexto global, el Ideam destacó la importancia de la vigilancia climática permanente y basada en ciencia, como un pilar fundamental para anticipar riesgos, orientar políticas públicas y proteger a las comunidades y los ecosistemas del país.

“Para Colombia, este nuevo informe internacional refuerza la necesidad de fortalecer la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la planificación sectorial en áreas estratégicas como el patrimonio hídrico, la agricultura, la salud pública, la infraestructura y la biodiversidad”, señaló la entidad.

Por otro lado, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, el calentamiento global está afectando directamente a Colombia.

“Este nuevo reporte de la OMM confirma que el cambio climático ya no es una proyección futura, sino una realidad que se manifiesta con mayor frecuencia e intensidad en Colombia. Por esto, el rol del Instituto es clave para alertar, monitorear y generar conocimiento que apoye la gestión del riesgo, la adaptación y la toma de decisiones informadas en sectores estratégicos para el bienestar de la población y la sostenibilidad de los territorios juntos. Además, desde el Ideam seguimos fortaleciendo nuestras capacidades técnicas y nuestra participación en la cooperación internacional, con el objetivo de garantizar que Colombia disponga de información climática confiable, alineada con estándares internacionales y al servicio de la adaptación y la resiliencia del país”.