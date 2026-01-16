“Ya somos el primer destino turístico de Suramérica”: Petro saca pecho por cifras de turismo en Colombia

Durante el lanzamiento de la campaña ‘Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza’, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, reveló que el sector turismo creció 56% durante los primeros nueve meses de 2025.

Al respecto precisó: “Este desempeño reciente se refleja en el crecimiento del sector. Entre enero y septiembre de 2025, Colombia registró un crecimiento superior al 56%, posicionando hoy a Colombia como el primer país turístico de Suramérica, el tercero en América Latina y dentro de los 20 destinos con mayor crecimiento en el mundo”.

Al resaltar que el turismo es una prioridad en el Gobierno del Cambio, la ministra Morales informó que entre agosto de 2022 y noviembre de 2025 más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia. Esto representa un incremento del 138% frente al mismo periodo del gobierno anterior.

“Esa la confirmación de que Colombia volvió a ser mirada, recorrida y reconocida desde otra narrativa”, sostuvo.

Indicó que San Andrés creció más del 45%, Norte de Santander 58%, Casanare 30%, Córdoba 32%, Arauca 26% y Nariño y Magdalena 24%, “confirmando que el turismo sí está llegando a las regiones históricamente excluidas y convirtiéndose en una oportunidad real de desarrollo económico y social”.

Frente a estos resultados, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro expresó: “Ya somos el primer destino turístico de Suramérica. Cumplimos con nuestro programa de gobierno”.