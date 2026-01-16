Empleo en Colombia: La DIAN abre 1.990 vacantes con sueldos que superan los 12 millones de pesos

Una de las oportunidades laborales más esperadas por los colombianos ha iniciado formalmente su fase de inscripciones. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en un esfuerzo conjunto con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), lanzó el proceso de selección 2676. Esta convocatoria nacional no solo destaca por la cantidad de puestos disponibles, sino por ofrecer una de las tablas salariales más competitivas del sector público, alcanzando remuneraciones superiores a los 12.000.000 de pesos mensuales.

Le puede interesar: Choque de poderes: El Gobierno advierte que gobernadores “rebeldes” podrían responder con su propio dinero

Sueldos y perfiles: ¿A qué cargos puede aspirar?

La oferta está diseñada para cubrir diversas áreas del conocimiento, desde niveles técnicos hasta altos mandos profesionales. Estos son algunos de los perfiles más atractivos según su nivel de ingresos:

Inspector (Grado II): Con un salario de $12.629.391 , es el cargo de mayor rango en la oferta. Requiere profesionales en economía, administración, ciencia política o matemáticas con experiencia laboral y profesional acreditada.

Con un salario de , es el cargo de mayor rango en la oferta. Requiere profesionales en economía, administración, ciencia política o matemáticas con experiencia laboral y profesional acreditada. Inspector (Grado I): Dirigido a expertos en derecho, contaduría o ingeniería industrial. La remuneración es de $10.973.729 .

Dirigido a expertos en derecho, contaduría o ingeniería industrial. La remuneración es de . Gestor (Grado III): Para profesionales en arquitectura, relaciones internacionales o ingeniería administrativa, con un sueldo de $9.346.562 .

Para profesionales en arquitectura, relaciones internacionales o ingeniería administrativa, con un sueldo de . Analista (Grado I): Una excelente oportunidad para recién egresados o estudiantes que aprobaron el pensum en áreas técnicas o ingeniería, con un salario de $4.083.784 y sin requisito de experiencia previa.

Un hito en la inclusión: 140 cupos para personas con discapacidad

Este proceso de selección se diferencia por su enfoque social. En cumplimiento de la ley, la DIAN ha reservado el 7 % de sus vacantes (140 cupos) específicamente para personas con discapacidad.

Las inscripciones para estas plazas específicas se realizarán del 13 al 22 de enero de 2026. Es vital que los aspirantes cuenten con el Certificado de Discapacidad emitido por una IPS autorizada y descargado a través del sistema SISPRO. Las autoridades han advertido que documentos como historias clínicas o carnés de EPS no serán válidos para formalizar la inscripción en esta categoría.

Guía rápida para inscribirse en el SIMO

Para participar en este concurso de méritos, los interesados deben utilizar exclusivamente la plataforma SIMO (Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad). Los pasos son los siguientes:

Registro: Crear un usuario y cargar documentos de identidad, estudio y experiencia. Búsqueda: Localizar el proceso “Dian 2676” en el buscador de ofertas (OPEC). Selección: Elegir la vacante que mejor se ajuste a su perfil y cargar el certificado de discapacidad si aplica. Confirmación: Las personas con discapacidad certificada están exentas del pago de derechos de participación (pines).

¿Por qué trabajar en la DIAN?

Más allá del salario, la DIAN ofrece un robusto esquema de bienestar que incluye estabilidad laboral por carrera administrativa, primas de gestión tributaria y programas de salud y deporte. Es la oportunidad definitiva para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional mediante el mérito en el Estado colombiano.