El pulso por el “impuesto al trago”: MinHacienda desmiente golpe a las finanzas regionales

La tensión política y económica en Colombia ha escalado a un nuevo nivel. Tras el anuncio de 17 gobernadores de declararse en “rebeldía” frente al Decreto 1474 de 2025, el Ministerio de Hacienda ha salido al paso para intentar sofocar lo que consideran una interpretación errónea de la emergencia económica actual.

En el centro de la disputa se encuentra el incremento del IVA a los licores, que pasaría del 5% al 19%. Mientras los mandatarios regionales denuncian un “raponazo” a sus recursos, el Gobierno Nacional asegura que la sostenibilidad de los departamentos está blindada.

La rebelión de los 17: ¿Por qué los gobernadores dicen “no”?

La Federación Nacional de Departamentos ha sido clara: consideran que elevar el impuesto al consumo de licores y tabaco bajo el amparo de la emergencia económica pone en jaque la salud, el deporte y la educación en las regiones. Los gobernadores argumentan que, aunque el IVA sube, el excedente (la diferencia entre el 5% anterior y el 19% nuevo) irá directamente a las arcas de la Nación y no a las administraciones locales.

Ante este panorama, los mandatarios evalúan aplicar una “excepción de inconstitucionalidad”, una figura legal que les permitiría abstenerse de aplicar el decreto mientras la Corte Constitucional emite un fallo definitivo sobre su legalidad.

La respuesta oficial: Hacienda apela a datos del Banco Mundial

Para el Ministerio de Hacienda, el temor de las regiones carece de sustento técnico. Según la cartera, el Decreto legislativo 1474 de 2025 fue diseñado bajo principios de “colaboración armónica”, garantizando que las rentas que hoy reciben los departamentos por concepto de licores no disminuyan.

“El decreto respeta el recaudo y administración por parte de los departamentos, garantizando la sostenibilidad de sus finanzas”, afirmó el Ministerio en un comunicado oficial.

Para reforzar su postura, Hacienda citó un estudio del Banco Mundial titulado “Impuestos sanitarios en Colombia” (septiembre 2025). Según este documento, un alza en la tributación de este tipo de productos no necesariamente conlleva una caída en el recaudo regional, sino que permite al Estado central obtener recursos extraordinarios para atender la emergencia sin desfinanciar a los territorios.

¿Qué pasará con el precio del licor?

Si el decreto se mantiene en firme, el consumidor final verá un aumento notable en el precio del “trago”. Este incremento del 14% adicional en el IVA busca captar fondos rápidos para afrontar la crisis actual. Sin embargo, el costo político podría ser alto para el Gobierno de cara a la mesa de trabajo citada para el próximo lunes 19 de enero.

En dicho encuentro, el MinHacienda buscará convencer a figuras críticas como la Gobernadora del Tolima —quien calificó la medida como un “asalto”— de que los servicios esenciales no se verán interrumpidos. La pregunta que queda en el aire es: ¿cederán las regiones o llevarán la disputa hasta las últimas instancias judiciales?