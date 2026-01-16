Capturan a hombre que grababa videos intimidando a ciudadanos en Bogotá: podría ser expulsado del país

En un operativo ocnjunto de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Policía Nacional y Migración Colombia fue capturado un hombre de nacionalidad extranjera que había grabado y publicado en redes sociales un video en el que intimidaba a ciudadanos de Bogotá. “Guarden sus pertenencias porque no le estamos devolviendo nada a nadie”, decía el individuo, de quien se supo que se encontraba de manera irregular en Colombia desde el 2021.

Lea también: En Chapinero atraparon a costarricense que tenía circular roja de Interpol: es señalado de grave delito

El hombre tiene una anotación por hurto de celulares y siete comparendos por porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacio público. Las autoridades localizaron al hombre en un establecimiento en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, donde trabajaba como pintor automotriz.

Podría ser deportado

Desde la Secretaría de Seguridad informaron que el sujeto no contaba con identificación física, ni visa de trabajo, ni permiso por protección temporal que le permitiera validar su estadía regular en el país, por lo que estaba en el país de manera irregular. Ahora, deberá responder en un proceso sancionatorio liderado por Migración Colombia y podría ser deportado o expulsado de territorio nacional, luego de establecerse su estatus ilegal en el país.

Le puede interesar: Hombre señalado de brutal agresión contra su expareja en Bogotá habría sido recapturado después de quedar en libertad

La autoridad migratoria informó que inició el proceso administrativo al establecimiento comercial donde trabajaba el individuo capturado, lo cual podría derivar en una sanción de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada novedad migratoria que se haya infringido.