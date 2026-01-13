TransMilenio se extiende hasta el Peaje de los Andes: así funcionará el nuevo portal y las seis estaciones en el norte

El inmenso tráfico en el norte de Bogotá puede que tenga una fecha de caducidad. Luego de cinco años de trámites técnicos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó la licencia definitiva para el proyecto Accesos Norte II, una megaobra que llevará los buses rojos de TransMilenio mucho más allá de sus límites actuales, alcanzando el sector de Bima.

Con este aval, la concesionaria Ruta Bogotá S.A.S. está habilitada para transformar la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. El cambio más drástico para los usuarios será la construcción de un nuevo portal de transporte y la habilitación de carriles exclusivos que permitirán que los buses biarticulados lleguen hasta el borde con la Sabana.

¿Dónde quedarán las nuevas estaciones de TransMilenio?

Actualmente, el sistema troncal termina en la calle 222, dejando un vacío que los ciudadanos deben suplir con buses intermunicipales o transporte informal. El nuevo plan operativo contempla seis estaciones adicionales que se distribuirán estratégicamente hasta el Peaje de los Andes.

Según Leonardo Donoso, alcalde de Chía, en diálogos con la FM mencionó que esta obra responde a una necesidad técnica gestionada por más de ocho años para integrar de forma eficiente el transporte masivo con la región metropolitana.

Por todo esto, lo que buscan es que el sistema funcione bajo estas condiciones:

Capacidad vial: La autopista pasará de seis a 10 carriles (cinco por sentido).

La autopista pasará de seis a 10 carriles (cinco por sentido). Exclusividad: Dos de esos carriles serán únicamente para la flota de TransMilenio.

Dos de esos carriles serán únicamente para la flota de TransMilenio. Infraestructura técnica: El nuevo Portal Bima incluirá un patio taller para el mantenimiento de buses, evitando desplazamientos innecesarios de la flota hacia el sur.

Solución al “efecto embudo” y protección ambiental

Asimismo, una de las condiciones que el el impacto social sea menor y radica en la reducción de tiempos de viaje para quienes viven en Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Un punto crítico que buscan resolver con la licencia ambiental es la preservación de los humedales Torca y Guaymaral. Para evitar que la vía siga funcionando como un muro que divide el ecosistema, se construirán puentes elevados y siete estructuras tipo alcantarillas tipo cajón. Esto permitiría que el flujo de agua y fauna vaya por debajo de la vía, previniendo las inundaciones que suelen bloquear el paso durante la temporada de lluvias.

Además de la infraestructura para vehículos, el contrato obliga a la construcción de nuevas ciclorrutas y andenes, garantizando que el acceso al nuevo portal sea seguro para peatones y ciclistas que se desplazan desde la periferia.