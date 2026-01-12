Petro le hace fuerte advertencia al ELN: “Habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”

El presidente Gustavo Petro reaccionó al comunicado del ELN en el que le plantea al país la construcción de un Acuerdo Nacional, con el objetivo según ellos, de “superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de 7 décadas”.

Al respecto el mandatario declaró en sus redes sociales:

“Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito”.

De esta manera, el presidente le puso condiciones al grupo guerrillero.

“Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan. Las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio”, escribió el jefe de Estado.

En ese sentido, Petro les hizo una fuerte advertencia si no logran el paso de hacer la paz.

“La primera reunión oficial con Venezuela debe plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira. Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, aseveró Petro quien agregó:

“Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. se detiene todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno. El dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía de los territorios”.

El presidente finalizó refiriéndose a la Asamblea Nacional Constituyente.

“La Asamblea Constituyente solo tocará algunos aspectos que no están en la constitución y otros que se deben deben ejecutar de inmediato, las garantías de los derechos fundamentales del pueblo y las personas que el actual congreso no quiso legislar, para construir el Estado Social de Derecho que la constitución ordena, para precisamente lograr la Paz y tener un país más justo”.