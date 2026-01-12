Nuevos videos muestran cómo cayó la avioneta de Yeison Jiménez y la extraña anomalía que observaron los testigos

“Se estaba demorando mucho en despegar”: testigos revelan lo que vieron antes del accidente de Yeison Jiménez

La tragedia que enlutó a la música popular colombiana sigue revelando detalles dolorosos a través de los ojos de quienes, por azar, fueron testigos del último despegue de Yeison Jiménez. Nuevos registros audiovisuales, grabados por habitantes de la vereda Romitas, en límites entre Paipa y Duitama, muestran una secuencia de eventos que hoy son analizados con lupa por las autoridades aeronáuticas.

Gerson Bernate, uno de los vecinos que presenció la escena desde la carretera, capturó con su celular los instantes previos. Su relato a Noticias Caracol describe una sensación de inquietud que flotaba en el aire antes de que la aeronave ganara velocidad.

“Tenía muchos nervios porque se estaba demorando mucho en despegar”, confesó el testigo al canal mencionado, quien observó cómo el vehículo, tras un giro hacia la derecha, perdió el control y se precipitó al suelo de forma súbita.

Asimismo, las nuevas imágenes provienen de una cámara de seguridad, en las que se observa el momento del impacto y la caída en “picada”. Según reportó Blu Radio, los investigadores de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte han detectado una anomalía técnica en una de las cámaras de seguridad que captó el despegue, ya que en el reloj del dispositivo presenta un desfase de 17 minutos.

Este detalle, aunque parece menor, es crucial para cruzar los datos con la torre de control y entender el tiempo real de respuesta ante la emergencia.

Maximiliano Panqueba, testigo y administrador de la finca del impacto, relató a Noticias Caracol que la aeronave volaba bajo y con sonidos irregulares. Luego de un primer estruendo y un intento desesperado por acelerar y retomar altura, la avioneta terminó por precipitarse. Fue él mismo quien grabó los restos en llamas, una imagen que contrasta con el último video publicado por el copiloto en redes, donde se veía la ilusión del despegue hacia Antioquia, un destino que nunca alcanzaron.

Las tres rutas para explicar la tragedia

El Ministerio de Transporte ya ha trazado un plan de acción para esclarecer por qué la avioneta, identificada con la matrícula N325FA, terminó calcinada a solo una milla de la pista. No se trata de una sola hipótesis. La investigación se ha dividido en tres frentes técnicos fundamentales para dar respuestas a las familias de las seis víctimas: