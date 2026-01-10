Procuraduría le pidió a la Nueva EPS tomar “medidas urgentes” para atender oportunamente a los pacientes

No paran los dolores de cabeza para los pacientes de la Nueva EPS, que es la EPS con más afiliados del país. En la tarde de este viernes 9 de enero la Procuraduría General de la Nación publicó un comunicado de prensa en el cual advirtió que hay un incremento de quejas por fallas en la prestación del servicio de salud en la EPS.

(Lea también: Defensoría advirtió “alarmante aumento” en entrega inoportuna de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS).

En ese sentido, el ente de control le solicitó a la Nueva EPS adoptar “medidas urgentes mediante un plan de contingencia inmediato para que se garantice la atención oportuna e integral de los usuarios haciendo especial énfasis en la problemática asociada a la disponibilidad y entrega de medicamentos".

En su boletín de prensa el Ministerio Público indicó que este 8 de enero la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió a los funcionarios para que sigan trabajando en el modelo de ajuste estructural de la EPS. Además, pidió hacer esfuerzos para entregar alternativas de solución frente a los problemas que hay de disponibilidad y suficiencia de recursos.

“Asimismo, el Ministerio Público adelanta acciones conjuntas, para el manejo de los embargos y de la población de las cohortes de alto costo, a partir de la información recolectada en la visita administrativa adelantada en el mes de junio de 2025 y sus mesas de seguimiento mensuales en las que se recolecta y mantiene información actualizada de los componentes técnicos, jurídicos y financieros”, añadió la Procuraduría en su comunicado.

Por último, la autoridad disciplinaria pidió que haya un plan de choque para atender a los pacientes que están sufriendo enfermedades que son de alto costo, se encuentran en un estado de salud crítico, fueron diagnosticados con VIH padecen de enfermedades huérfanas.