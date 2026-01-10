“Me llamó dictador”: Trump volvió a referirse a Petro y se mostró optimista sobre la reunión que tendrán en febrero

Estados Unidos ha estado en el centro de la agenda política de Colombia tras la intervención militar que lanzó en Venezuela el pasado sábado 3 de enero y las consecuentes diferencias que tuvieron los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Pese a todo, ambos mandatarios bajaron la tensión tras sostener una llamada e incluso acordaron sostener una reunión en febrero próximo directamente en la Casa Blanca.

(Lea también: “Hueso envenenado”: Iván Mejía le pidió al presidente Petro tener cuidado en la reunión con Trump).

En medio de ese contexto, el corresponsal de Noticias Caracol en Washington, Juan Camilo Merlano, le preguntó a Trump si consideraba que esta reunión podría marcar un nuevo capítulo en la relación bilateral con Petro.

“Ayer tuve una muy buena conversación con él. Él ha sido muy hostil con nosotros, con nuestra Nación. Me llamó dictador y otras cosas. Llamó a Biden de terribles maneras, mucho peor que a mí. Pero llamó ayer a través de personas y se quieren reunir, está bien para mí. Yo ya me he reconciliado con otra gente, así que estoy esperando a esa reunión. Tuvimos una muy buena conversación”, aseguró Trump.

Así mismo, señaló que espera reunirse con él y tener un buena conversación durante su visita. Luego, recordó el aprecio que tiene por los colombianos y advirtió que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo sabe aún mejor que él porque está casado con una mujer de origen colombiano.

Petro reveló que un senador republicano fue clave para concretar la llamada con Trump

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro también ha manifestado su apertura al diálogo con el gobierno de Estados Unidos y en las últimas horas dio nuevos detalles sobre la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense.

“El senador Rand Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada teléfónica conmigo que acepté, por qué siempre he sido un convencido desde jóven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia. La embajada de EEUU en Colombia se puso en la tarea y muy acertadamente se logró la comunicación con un teléfono especial, que dispusieron en mi oficina antes de salir a hablar al pueblo colombiano (sic)”, explicó Petro a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.