‘Escudo Nacional Antidrones’: el billonario plan del Gobierno para neutralizar ataques aéreos de grupos armados

Escudo Nacional Antidrones: el millonario plan del Ministerio de Defensa para frenar el uso de drones por grupos armados ilegales

La guerra en los territorios de Colombia está dando un giro tecnológico y el Gobierno Nacional busca tomar la delantera. Ante el incremento del uso de este tipo aeronaves no tripuladas por parte de algunos grupos armados para ejecutar ataques, el Ministerio de Defensa, bajo la directriz de Pedro Sánchez, puso en marcha el proyecto ‘Escudo Nacional Antidrones’.

Se trata de una estrategia de seguridad nacional que contempla una inversión total de 6,3 billones de pesos, dividida en varias etapas. Para 2026, el presidente Gustavo Petro autorizó el primer desembolso de un billón de pesos para arrancar con la fase operativa y técnica.

El objetivo central es blindar tanto a la población civil como a las unidades de la Fuerza Pública. Según el Ministerio de Defensa, la iniciativa busca “detectar, neutralizar y controlar” las amenazas aéreas en puntos críticos del país donde las organizaciones criminales han adoptado estas tecnologías para vigilar o atacar.

Para garantizar que los equipos sean efectivos en la diversa geografía colombiana, el diseño técnico estará a cargo de un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los cuales validarán que los sistemas funcionen en escenarios reales de combate y no solo en simulaciones de laboratorio.

Sin intermediarios: así será la compra

Para evitar escándalos de corrupción o sobrecostos, el Ministerio estableció reglas estrictas de contratación:

Contratación directa: Los acuerdos se realizarán bajo el esquema de Estado a Empresa (G2B).

Los acuerdos se realizarán bajo el esquema de Estado a Empresa (G2B). Prohibidos los terceros: No se aceptarán ofertas de intermediarios ni casas comercializadoras; el trato es directo con los fabricantes o sus representantes legales.

No se aceptarán ofertas de intermediarios ni casas comercializadoras; el trato es directo con los fabricantes o sus representantes legales. Respaldo diplomático: Las embajadas de los países de origen de las empresas deberán acompañar y respaldar institucionalmente las propuestas.

El proceso ya tiene fecha de apertura informativa. El próximo viernes 16 de enero, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa en Bogotá. Allí, empresas nacionales y extranjeras conocerán los requisitos técnicos y los plazos de entrega.

Quien resulte seleccionado no solo deberá entregar los equipos, sino que tendrá la obligación de garantizar la actualización permanente del software y capacitar a los instructores colombianos para el mantenimiento de esta tecnología.