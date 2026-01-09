Trump reveló el próximo país en el que iniciará “ataques terrestres” para desmantelar carteles de narcotráfico

El presidente estadounidense Donald Trump informó que Caracas suministrará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a territorio norteamericano.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, le concedió una entrevista al medio de comunicación Fox News, en la que abordó todos los temas relacionados a la captura de Nicolás Maduro y su lucha contra el narcotráfico en América Latina.

El mandatario norteamericano sorprendió en sus declaraciones al dar a conocer el próximo país en el que incursionará militarmente, para detener el envío de cocaína hacia los Estados Unidos.

Lea también: ¿Petro tuvo miedo de una acción militar de EE. UU.? La tensión antes de su llamada con Trump, según la prensa internacional

De esta manera, Trump afirmó que en México realizará ataques terrestres con el objetivo de desmantelar carteles de narcotráfico.

“Hemos erradicado el 97% de las drogas que llegan por agua, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra. (...) Los cárteles dominan México; es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, expresó el jefe de Estado ante el meido de comunicación mencionado anteriormente.

Sin dudas este anuncio genera alarma en las autoridades mexiacanas, por lo que en rueda de prensa, su presidenta Claudia Sheinbaum tuvo palabras.

“Vamos a estrechar la relación. Hace dos días el Secretario Rubio habló de la buena coordinación que hay en materia de seguridad con México. Vamos a estrechar más la relación y la información”.

Detalles de la captura de Maduro

Por otro lado, el presidente estadounidense fue consultado por la operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Al respecto Trump elogió sus tropas por el operativo y contó detalles del resguardo que tenía el mandatario venezolano.

“La casa (de Maduro) estaba en medio de un fuerte, con miles de personas y soldados. (...) Entramos justo en medio de un fuerte. ¿Quién hubiera pensado que se podría hacer eso sin perder a nadie? Pero lo tenían tan bien planeado; el general ‘Razin Caine’ y Pete Hegseth estuvieron fantásticos", señaló Trump.

En ese sentido, se refirió a su política exterior denominada “Doctrina Donroe”.

“Bueno, lo llaman ‘Donroe’; yo no lo llamé así, pero lo llaman la Doctrina Monroe. Y ahora lo llaman ‘El Donroe’, que básicamente significa seguridad para esta parte del mundo. Y sí, es bastante simple: no queremos que las drogas entren a raudales en nuestro país”, dijo el presidente de Estados Unidos para Fox News.