“Todo saldrá muy bien”: Trump confirmó la fecha de encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, confirmó la fecha probable del encuentro que tendrá con su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca, luego de que tuvieran una llamada telefónica el pasado miércoles 7 de enero.

El jefe de Estado norteamericano confirmó la reunión y reveló sin dar el día exacto, que sería la primera semana de febrero del año en curso.

Incluso las palabras de Trump sorprendieron ya que todo parece indicar que bajó el tono respecto a Petro, luego de que el domingo anterior 18 de enero lo calificara de “enfermo” y de ser un hombre que “le gusta hacer cocaína“.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero hay que impedir que la cocaína y otras drogas entren en Estados Unidos”, escribió el presidente en Truth Social.

Detalles de la llamada de Petro y Trump

Lo que se ha podido conocer incluso por el mismo presidente Petro, es que la conversación telefónica entre ambos mandatario duró más de una hora.

Allí el jefe de Estado colombiano le explicó a su homólogo los resultados de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y su posición frente a la situación en Venezuela.

Al término de la conversación, el presidente de Estados Unidos manifestó en la red social Truth: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano. Se están realizando arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington”.

“Si es para hablar yo voy donde sea”, dijo el presidente Petro al intervenir este miércoles, en la Plaza de Bolívar en Bogotá, durante la movilización social.