Vía libre para ampliación de la Autopista Norte en Bogotá: Anla otorga licencia ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció el miércoles 8 de enero una importante decisión para la infraestructura y movilidad de Bogotá. La ampliación de la Autopista Norte recibió la esperada licencia ambiental.

Así, el proyecto Accesos Norte, Fase II, de la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS, tiene luz verde para comenzar las obras entre la calle 191 y la 245 y comprenden una extensión de alrededor de 5,8 kilómetros.

Decisión contempla obligaciones ambientales

La Anla manifestó que esta licencia contempla obligaciones ambientales con el fin de proteger los humedales Torca - Guaymaral, ubicados en la zona abarcada por el proyecto. Estos ecosistemas fueron acogidos como estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar, y el Estado está comprometido con su conservación por una decisión adoptada en 2018.

Igualmente, también genera obligaciones para la protección de la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hamen, así como de las comunidades aledañas frente a riesgos de inundación en la zona.

Ministra de Ambiente se pronuncio

La Minista (e) de Ambiente, Irene Velez, y directora de la Anla, señaló que “este proyecto se ha evaluado a lo largo de un año, de manera muy rigurosa, técnica y autónoma, siguiendo de manera muy estrecha la reglamentación ambiental vigente“.

La jefe de esa cartera afirmó que desde la Anla reconocen a los humedales Torca - Guaymaral como “un patrimonio de los bogotanos” y tienen la obligación de conservarlos.