Un Agente de ICE mató brutalmente a tiros a mujer en plena redada en Estados Unidos: el video que desmiente la versión oficial

Momento en el que el agente del ICE le dispara a Renee Nicole Good en Minnesota, EE. UU.

Un clima de alta tensión se vive en Minnesota luego de confirmarse la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que murió luego de recibir múltiples disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incidente, ocurrió en el marco de una masiva redada migratoria. Este caso ha generado un choque directo entre el gobierno local y la administración de Donald Trump.

Los hechos: dos versiones enfrentadas

El operativo, que movilizó a cerca de 2.000 agentes en la ciudad de Minneapolis, terminó en tragedia cuando los oficiales interceptaron una camioneta SUV a pocas cuadras de la vivienda de la víctima.

Según la versión publicada por el presidente Donald Trump en su red social Truth Social, la conductora actuó de forma “viciosa” e intentó atropellar a los oficiales, calificando el acto como “terrorismo interno”. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el agente disparó en defensa propia ante el temor por su integridad física.

Sin embargo, imágenes captadas en video y testimonios ciudadanos ofrecen una narrativa distinta. En las grabaciones se observa cómo los agentes, que se desplazaban en vehículos sin distintivos, intentaron abrir la puerta del auto de Good de forma violenta. Cuando ella intentó avanzar para alejarse del lugar, uno de los uniformados accionó su arma de fuego en tres ocasiones.

El componente humano de esta tragedia ha movilizado a la comunidad local. Donna Ganger, madre de Renee Nicole, rompió el silencio en entrevista con The Minnesota Star Tribune, describiendo a su hija como una persona “comprensiva y cariñosa” que no tenía ningún vínculo con los operativos migratorios que se desarrollaban en la zona.

“Fue una estupidez que la mataran. Mi hija probablemente estaba muy aterrorizada cuando la interceptaron”, declaró Ganger, subrayando que Renee dejó un hijo pequeño de apenas seis años.

Reacciones políticas y caos en las calles

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, no ocultó su indignación y exigió la salida inmediata de los agentes de ICE de la ciudad, calificando la gestión federal del incidente con términos contundentes. En la misma línea, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó la narrativa de la Casa Blanca calificándola de “propaganda” y aseguró que el estado realizará una investigación independiente liderada por la Oficina de Detención Criminal y el FBI.

Mientras las autoridades investigan, el lugar de los hechos se ha convertido en un memorial improvisado. Cientos de personas se han acercado con rosas blancas y velas para exigir justicia, mientras se reportan enfrentamientos y el uso de gas pimienta por parte de los agentes federales contra manifestantes que rechazan la militarización de sus barrios.

Este caso ocurre en un momento crítico, donde el ICE ha recibido órdenes de ejecutar deportaciones a una escala sin precedentes, en una operación que ya suma más de 1.000 detenciones en la región en lo que va del año.