Jota Pe Hernández le recordó a petristas que Trump también llamó a Maduro antes de capturarlo

Tras la captura de Nicolás Maduro en medio de un fuerte bombardeo a Caracas el pasado sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump le envió dos amenazas al primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro; palabras que evolucionaron en una llamada conjunta en la que se aclararon varias situaciones que llevaron al líder del Pacto Histórico a cambiar las palabras que iba a emitir en la Plaza de Bolívar el pasado día 7. Ante esta situación, uno de los detractores de Petro, Jota Pe Hernández, le mandó un duro mensaje.

“Él tiene fábricas, tiene molinos, para hacer esta droga, él tiene que cuidar su trasero“, fueron algunas de las palabras de Trump en contra de Petro en las más recientes salidas a medios que ha tenido el dirigente del país del norte; mismas que llevaron a Petro a convocar una masiva marcha para, como lo afirmó, “Defender la soberanía del país”, convocatoria que tuvo un cierre en el centro de Bogotá, sitio en el que el mandatario dio a conocer que tuvo una llamada con Trump.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente .Se están realizando los preparativos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.“, fueron las palabras de Trump tras la comunicación con Petro.

Aunque para muchos seguidores de Petro, esto representó un alivio, el senador Jota Pe Hernández, les dio una pildora para la memoria, recordándoles que Trump tuvo un acto similar con Maduro días antes de intervenir la capital de Venezuela.

“Tengo que dañarle la fiesta a los petristas, recordándoles que el 21 de noviembre del año pasado, hace 43 días, Donald Trump tuvo una llamada con Nicolás Maduro y luego lo capturó. Lo que hoy está sucediendo es que el presidente Trump les está demostrando quién es el que manda”, afirmó Hernández.

“Primero es ‘Tío Sam’, por eso le tocó atender la llamada antes de salir a la Plaza de Bolívar. Le tocó cambiar el discurso. Queda claro que Trump antes de actuar es democrático, dejando una evidencia. Estados Unidos no es estúpido, es una potencia, es un Gobierno que cuando dice algo lo hace; lo mejor es que actúe coherentemente. (...) Esto es en serio, Petro tiene que prepararse y tendrá que responder contra la justicia”, añadió.