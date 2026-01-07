ATENCIÓN: Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron su primera llamada directa en medio de crecientes tensiones

En un momento de tensión a nivel regional y de amenazas de Estados Unidos a la soberanía colombiana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, tuvieron este miércoles 7 de enero su primera llamada directa.

La conversación se dio hacia las 5:00 de la tarde y duró aproximadamente 15 minutos, según información revelada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta llamada, que se da un un momento de crecientes tensiones entre ambos países, representa un hito por ser la primera que sostienen ambos mandatarios.

Llamada se da en momento de protestas

La comunicación entre ambos mandatarios sucedió al mismo tiempo que se llevan a cabo manifestaciones en varias ciudades del país a favor de la soberanía nacional. Estas protestas, convocadas por Petro, tienen su mayor exponente en la multitudinaria concentración que se registra en la Plaza de Bolivar, donde se espera que hable el jefe de estado y revele detalles sobre la conversación con Trump.

Petro asistió a la manifestación acompañado de la canciller Rosa Villavicencia y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quienes portan carteles con el lema “Colombia libre y soberana”.