Hito diplomático: Colombia asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para definir la paz global

Colombia asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

Así lo informó la Cancillería, la cual indicó que durante ese mes el país liderará uno de los espacios más influyentes del sistema internacional, lo que representa un momento histórico para la diplomacia colombiana y constituye un reconocimiento al compromiso de Colombia con el multilateralismo y la construcción de paz en el ámbito internacional.

Desde esta presidencia, según se indicó, el país orientará la agenda del Consejo, dirigirá los debates y dará visibilidad a temas clave para la paz y la seguridad internacionales, en un escenario central para la toma de decisiones multilaterales en materia de seguridad global.

El liderazgo de Colombia durante ese mes implica la coordinación de las sesiones del Consejo, así como la conducción de las discusiones entre los Estados miembros, en un contexto internacional marcado por múltiples desafíos en materia de paz y seguridad.

La Cancillería destacó que la presidencia del Consejo de Seguridad permitirá a Colombia dar mayor visibilidad a asuntos prioritarios para la paz y la seguridad internacionales, reforzando su papel activo dentro del sistema de las Naciones Unidas y su participación en los principales espacios de deliberación global.

Ante la OEA, Colombia rechaza amenazas del uso de la fuerza contra nuestro país

Durante la sesión de este martes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, repudió las “declaraciones difamatorias y sin sustento en contra de nuestro Jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro Urrego”.

El diplomático colombiano subrayó que “ese tipo de actos intimidatorios desconocen las normas fundamentales que garantizan la convivencia pacífica entre las naciones”.

De igual manera, rechazó las “amenazas de uso de la fuerza contra Colombia, acciones que se encuentran proscritas por el derecho internacional”.

La convocatoria de esta sesión extraordinaria celebrada en la sede del organismo en Washington, se realizó a solicitud de Colombia, con el copatrocinio de Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay, en el marco de los mecanismos de diálogo político y concertación previstos en la Carta de la OEA.

Durante el encuentro, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir reiteró el categórico rechazo de Colombia a las acciones que atentan contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela.