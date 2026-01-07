Desde la Plaza de Bolívar, Petro aseguró que la “extrema derecha” engañó a Trump y causó crisis con Colombia

El presidente Gustavo Petro hizo una nueva aparición en la Plaza de Bolívar en medio de las manifestaciones que él mismo convocó para defender la soberanía de Colombia tras las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Pero hubo un elemento que cambió sus planes: sobre las 5 de la tarde ambos líderes políticos sostuvieron una llamada telefónica.

Para empezar, el mandatario colombiano aseguró que “sabe de la guerra”, pero señaló que se ha enfocado en defender la paz. Además, señaló que el conflicto verbal con Trump se desató por culpa de lo que calificó como el “sectarismo político colombiano” que en el pasado, según consideró, también fue resposable del conflicto armado.

“En realidad, y en eso Trump tiene razón, no es el presidente el que está enfermo. La violencia de 65 años continuos nos ha afectado como sociedad y en las regiones de conflicto hay mucha gente enferma mentalmente”, advirtió el presidente Petro, refiriéndose a unas declaraciones que hizo Trump esta semana en las que calificó al mandatario como un “hombre enfermo” al que “le gusta fabricar cocaína”.

Sin embargo, Petro sostuvo que ha combatido duramente el narcotráfico, ha promovido la sustitución de cultivos ilícitos y ha conseguido que aumenten las incautaciones de cargamentos de droga en Colombia.

Luego, señaló que los “dueños de los medios de comunicación” y la “extema derecha” han provocado la crisis con Estados Unidos e incluso señalo que parece que quisieran que en Colombia se desatara un ataque similar al que se desarrolló el sábado pasado en Venezuela.

“Esa bolsa de mentiras contadas allá llegaron a hacer convencer a Trump de que yo tenía fábricas de cocaína. En Colombia todavía no hay fábricas, son ranchos (...). Y entonces se fueron a contar eso que dice Trump. No hay sustentación alguna, le dijeron que yo era testaferro de Maduro. La extrema derecha de allá se creó la tesis de que había un Cartel de los Soles”, puntualizó Petro y señaló que sus luchas no han salido en la prensa.