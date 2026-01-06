¿Ya sabe cuando inician las clases en los colegios distritales de Bogotá?: conozca las fechas importantes del calendario escolar

Con la llegada del año nuevo, comienzan las preocupaciones por el el ingreso al colegio de los y las estudiantes del distrito, por lo que es importante estar pendiente de las fechas clave para planearlo todo y hacer presupuestos. La Secretaría de Educación de Bogotá recordó el calendario académico 2026 para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media.

Inicio y finalización de clases

El distrito indicó que los estudiantes iniciarán clases el 26 de enero y terminarán el 29 de noviembre de 2026. En medio del calendario, tendrán el periodo de descanso de mitad de año que es del lunes 22 de junio al lunes 6 de julio, y contarán también con la semana de receso de octubre que va del lunes 5 de octubre al viernes 9 de octubre. Igualmente, descansarán durante la semana santa, que este año va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Por su parte, las y los directivos y docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional, de las cuales dos serán en enero, una en abril, otra en octubre y la última en diciembre.

Habilitación de etapa de novedades en matrículas

Desde la alcaldía también señalaron que se habilitó la etapa de novedades del proceso de matrículas 2026, dirigida a las familias que aún no han realizado el trámite o presentan alguna novedad. Según la administración, con esta etapa se busca brindar atención personalizada en puntos estratégicos de la ciudad y en las Direcciones Locales de Educación.

Los lugares que están disponibles entre el 5 y el 10 de enero para recibir asesoría presencial son:

Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Sede A - Carrera 25 # 53B-32 Sur

- Carrera 25 # 53B-32 Sur Colegio John F. Kennedy (IED) - Carrera 74B # 38A-33 Sur

- Carrera 74B # 38A-33 Sur Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Carrera 68F # 63B-02

- Carrera 68F # 63B-02 Dirección Local de Educación de Suba - Carrera 58 # 167-20

Estos espacios prestarán servicio de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:30 p. m.

Además, a partir del 13 de enero de 2026, se restablecerá la atención en las Direcciones Locales de Educación, con cita previa, en los horarios habituales y desde el 14 de enero de 2026, las familias también podrán acercarse directamente a los colegios distritales en sus respectivos horarios.

Las citas deben agendarse a través de la página web de la Secretaría de Educación Distrital y estarán disponibles hasta agotar cupos. Cuando se asigne un cupo al estudiante, la familia tendrá 5 días hábiles a partir del 14 de enero para formalizar la matrícula presencialmente en el colegio asignado. De no suceder esto, se liberará el cupo.