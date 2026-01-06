Noticias

¿Ya sabe cuando inician las clases en los colegios distritales de Bogotá?: conozca las fechas importantes del calendario escolar

La Alcaldía recordó cuándo inician las clases en los colegios del Distrito y dio otras informaciones importantes respecto al comienzo de la temporada escolar.

Inicia el proceso de matrículas en colegios distritales para el 2020 Cortesía
Por Laura Cano

Con la llegada del año nuevo, comienzan las preocupaciones por el el ingreso al colegio de los y las estudiantes del distrito, por lo que es importante estar pendiente de las fechas clave para planearlo todo y hacer presupuestos. La Secretaría de Educación de Bogotá recordó el calendario académico 2026 para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media.

Lea también: La carta de Sergio Fajardo a Petro y a seis expresidentes: “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros”

Inicio y finalización de clases

El distrito indicó que los estudiantes iniciarán clases el 26 de enero y terminarán el 29 de noviembre de 2026. En medio del calendario, tendrán el periodo de descanso de mitad de año que es del lunes 22 de junio al lunes 6 de julio, y contarán también con la semana de receso de octubre que va del lunes 5 de octubre al viernes 9 de octubre. Igualmente, descansarán durante la semana santa, que este año va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Por su parte, las y los directivos y docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional, de las cuales dos serán en enero, una en abril, otra en octubre y la última en diciembre.

Habilitación de etapa de novedades en matrículas

Desde la alcaldía también señalaron que se habilitó la etapa de novedades del proceso de matrículas 2026, dirigida a las familias que aún no han realizado el trámite o presentan alguna novedad. Según la administración, con esta etapa se busca brindar atención personalizada en puntos estratégicos de la ciudad y en las Direcciones Locales de Educación.

Los lugares que están disponibles entre el 5 y el 10 de enero para recibir asesoría presencial son:

  • Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Sede A - Carrera 25 # 53B-32 Sur
  • Colegio John F. Kennedy (IED) - Carrera 74B # 38A-33 Sur
  • Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Carrera 68F # 63B-02 
  • Dirección Local de Educación de Suba - Carrera 58 # 167-20

Estos espacios prestarán servicio de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:30 p. m.

Además, a partir del 13 de enero de 2026, se restablecerá la atención en las Direcciones Locales de Educación, con cita previa, en los horarios habituales y desde el 14 de enero de 2026, las familias también podrán acercarse directamente a los colegios distritales en sus respectivos horarios.

Las citas deben agendarse a través de la página web de la Secretaría de Educación Distrital y estarán disponibles hasta agotar cupos. Cuando se asigne un cupo al estudiante, la familia tendrá 5 días hábiles a partir del 14 de enero para formalizar la matrícula presencialmente en el colegio asignado. De no suceder esto, se liberará el cupo.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último