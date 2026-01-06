Secuestran a cinco policías en el Catatumbo cuando regresaban de permiso navideño: un uniformado se salvó

Mientras se movilizaban en un bus de servicio público, cinco uniformados de la Policía Nacional fueron secuestrados en horas de la mañana de este martes, 6 de enero, en Tibú, Norte de Santander. El hecho sucedió en el sector conocido como la Llana, cuando los hombres fueron interceptados por sujetos armados y obligados a bajar del vehículo.

Lea también: La carta de Sergio Fajardo a Petro y a seis expresidentes: “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros”

Según un comunicado de las autoridades, los policías regresaban de un permiso navideño y fueron conducidos por los atacantes hacia un rumbo desconocido. La entidad confirmó que ya se activaron las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Las identidades de los secuestrados

Los miembros de la fuerza pública, que en ese momento estaban como civiles, fueron identificados como policías después de que los hombres armados revisaran los celulares de los pasajeros del bus. Aunque en la inspección bajaron a seis uniformados, uno de ellos, quien es subintendente, fue dejado en libertad y procedio a reportar la situación.

Los cinco patrulleros que permanecen secuestrados son: José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina, adscritos a la subestación Petrólea, y Daniel de Jesús Granada Quiroz, de la subestación Tres Bocas, todos pertenecientes a la jurisdicción de Tibú.

Le puede interesar: Donald Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela: “primero tenemos que arreglar el país”

El acto se atribuye al ELN

Según información preliminar, el acto habría sido llevado a cabo por miembros del ELN, guerrilla que hace presencia en la región y realiza retenes ilegales. Los datos que se tienen hasta el momento también revelan que los atacante habrían hurtado una camioneta gris tipo platón en la que se habrían llevado a los policías secuestrados.