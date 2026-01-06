Guardia de seguridad de cárcel fue condenada por tener relaciones con presos y contrabandear drogas

Una exfuncionaria penitenciaria del Reino Unido enfrenta graves acusaciones tras comparecer ante el tribunal, donde se le imputaron mantener relaciones íntimas con internos, introducir drogas y tabaco en prisión, y presunta participación en lavado de dinero.

Se trata de Kayleigh Robson, de 29 años, quien se desempeñaba como guardia en la prisión HMP Peterborough, de categoría B. La mujer fue presentada ante el Tribunal de la Corona de Cambridge, donde se le acusó formalmente de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Los documentos judiciales detallan que la acusación sostiene que, mientras trabajaba como guardia penitenciaria en Peterborough, Kayleigh Robson incurrió de manera deliberada y sin justificación en conductas indebidas que constituyeron un abuso de la confianza pública, al mantener relaciones íntimas con internos de la prisión.

Se declaró inocente, pero un delito grave pesa en su contra

Además, la Fiscalía afirma que Robson habría conspirado para introducir cannabis y tabaco en el centro penitenciario y que también estuvo involucrada en presuntos acuerdos de lavado de dinero, mediante transferencias bancarias.

Robson compareció ante el tribunal junto a tres hombres también imputados: Adam Hussain (28 años), Ashley Neal (30) y Roy Shalliker (67), quienes negaron haber participado en la introducción de contrabando a la prisión. Hussain y Neal, además, rechazaron las acusaciones de lavado de dinero.

Todos los acusados quedaron en libertad bajo fianza, mientras que el proceso judicial continuará en la instancia correspondiente para 2027, con una duración estimada de dos semanas. Las autoridades señalaron que se continuará con la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.