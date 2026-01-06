Bus intermunicipal se salió de la vía y cayó al río Magdalena: 17 personas fueron llevadas a hospitales

Bus se salió de la vía y cayó al río Magdalena.

En la mañana de este martes 6 de enero, un bus intermunicipal perteneciente a empresa La Gaitana, se salió de la carretera y cayó al río Magdalena en la vía que conduce de Pitalito a Garzón en departamento del Huila.

En imágenes compartidas por redes sociales, se observa que el vehículo cayó al fondo de las aguas y casi tapaba toda la estructura del autobus, afortunadamente no se volcó pero fue necesaria la presencia de unidades de Bomberos para rescatar a los pasajeros y el conductor.

Aunque las autoridades no han dado un parte oficial de víctimas, se conoce que por el momento no hay personas fallecidas pero si fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos, 17 pasajeros.

Debido al accidente, la vía está cerrada por lo que presenta fuerte trancón en la zona hasta que se logre realizar el rescate de todos los ocupantes del bus y esclarecer los hechos.

Inicio de año accidentado en las carreteras del país

El pasado 2 de enero, también se presentó un fuerte accidente de tránsito en Sabanalarga cuando un bus de servicio público que trasportaba alrededor de 40 personas, terminó volcado.

De acuerdo a las autoridades, afortunadamente no se presentaron víctimas fatales, pero si más de 20 personas resultaron heridas. Las causas de este siniestro aún siguen siendo materia de investigación, pero tienen la hipótesis de una posible falla técnica del vehículo o en las condiciones adversas de la carretera.