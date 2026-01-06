“Afectan la dignidad del Jefe de Estado”: La contundente carta que envío el gobierno colombiano a Marco Rubio

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, remitió una nota de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresó el rechazo del Gobierno de Colombia a las recientes declaraciones del presidente Donald J. Trump en contra del mandatario, Gustavo Petro, al considerar que “afectan la dignidad del Jefe de Estado colombiano y el respeto debido a una nación soberana”.

Lea también: Canciller Rosa Villavicencio se reunirá con Jhon McNamara para presentar nota de rechazo a Estados Unidos

En la comunicación diplomática, el embajador manifestó “nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas contra el Jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente”.

La nota recordó que el presidente Petro fue elegido en 2022 “mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas”, y calificó como ofensivas las expresiones del mandatario estadounidense.

En particular, cita la afirmación en la que Trump señaló que “Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”, que “es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado”.

El documento sostuvo que el presidente de la República, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, “ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional”, y expuso cifras sobre los resultados de la política antidrogas.

Según la nota, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han incautado más de 2.512 toneladas de cocaína, y solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, “un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo”.

La comunicación agregó que estos esfuerzos han contado con el apoyo de socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, y detalló que se han desmantelado más de 18.000 laboratorios, incautado más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos, así como la neutralización de 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales y de narcotráfico.

En el texto, el embajador anotó que Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa “en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas”, y precisó que, conforme al ordenamiento jurídico colombiano y al Derecho Internacional, no se ha compartido ni se compartirá información de inteligencia relacionada con recientes incidentes con embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

En el cierre de la comunicación diplomática, el Gobierno colombiano expresó que “rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional” y subrayó que “las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación”.

Finalmente, indicó que “Colombia exige respeto” y reafirmó la disposición de entablar “un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense”.