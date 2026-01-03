Donald Trump: “Las luces se apagaron en Caracas cuando Maduro fue capturado”

El presidente Donald Trump habla sobre el operativo de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

Este sábado 3 de enero el mundo entero se paralizó tras un gigantesco operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela. Hacia la una de la mañana se llevaron a cabo varios bombardeos en el país vecino dejando como resultado la captura del actual presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y su esposa. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario venezonalo se enfrentará a por lo menos cuatro delitos contra el país norteamericano.

Puede leer: Trump no descartó un segundo ataque a Venezuela, para acabar con la “dictadura” tras caída de Maduro

Tras el operativo, el presidente estadounidense ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer detalles sobre la captura y el futuro de Venezuela.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el operativo contra Maduro?

De acuerdo con las declaraciones de Trump el resultado del operativo se dio gracias a las capacidades de las fuerzas militares estadounidenses: “Todas las capacidades militares venezolanas quedaron impotentes cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a cierta experiencia que tenemos”.

En ese mismo sentido, también reveló que Estados Unidos se hará cargo de Venezuela mientras se logra una transición justa a un modelo fuera del socialismo impulsado por Maduro y Chávez. “Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, manifestó Trump.

En cuanto a detalles técnicos el presidente norteamericano contó que hubo muchas personas involucradas en el operativo y enfatizó en el que no murió ningún miembro del servicio estadounidense. En la operación, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases diferentes en tierra y mar en todo el hemisferio occidental.

“Si hubieras visto lo que vi anoche, estarías muy impresionado. No estoy seguro de que alguna vez llegues a verlo, pero fue algo increíble ver que no murió ni un solo miembro del servicio estadounidense y que no se perdió ni una sola pieza de equipo estadounidense”, exclamó.

Lea también: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”: María Corina Machado

Cabe destacar como dato adicional que, la operación fue conocida como Operación Resolución Absoluta y fue la culminación de meses de planificación y ensayo.

¿Y Petro tiene que preocuparse?

En la rueda de prensa, el presidente estadounidense defendió su postura sobre violar la soberanía en Venezuela y manifestó que durante años el petróleo ha sido una excusa para que Maduro se quedara en el poder. A eso, también se le sumó una breve pero directa declaración contra el presidente colombiano. Según las declaraciones de Trump, “Petro tiene que mirar y cuidar su trasero”.

Cabe recordar que, en más de una ocasión el presidente colombiano ha tenido enfrentamientos contra el gobierno de Estados Unidos y varios de sus ministros han tenido que intervenir para evitar crisis diplomáticas a gran escala.

Incluso, durante la mañana de este sábado 3 de enero, Petro se refirió a las amenazas a través de sus redes sociales y manifestó no tener miedo.

"No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran. (...) No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé la gente por millones al hambre”, afirmó Petro.