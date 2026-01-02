“Plan para repatriar recursos de pensiones debe ser gradual”: Gustavo Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, habla durante la ceremonia de investidura del general William Rincón como nuevo director de la Policía Nacional, el viernes 24 de octubre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia)

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la iniciativa del Gobierno nacional para que los fondos de pensiones reviertan al país las inversiones que han hecho en el extranjero, que suman cerca de 250 billones de pesos.

El mandatario consideró que “no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual”.

Indicó que para ello hay que iniciar con un plan que evite la salida de más recursos del ahorro de pensiones del país y que promueva la desinversión en el exterior y la inversión interna.

El jefe de Estado sostuvo que no se trata de un “robo del Estado, como dicen, porque los mismos administradores privados seguirán controlando el saldo de ahorro de sus cuentahabientes laborales”.

El presidente Petro dijo, además, que no ve problema en realizar “una reunión con los administradores para determinar las fases de entrada al país del ahorro pensional exportado”.

Afirmó que los recursos que sean repatriados se deben destinar a “inversión de largo plazo necesaria para el país: ferrocarriles, fibra óptica central y submarina y construcción de vivienda nueva y mejoramiento de la existente”.

Cabe recordar que esta iniciativa fue expuesta recientemente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al anunciar: “Tenemos en análisis un proyecto de decreto que va a plantear una repatriación de esos recursos, que son básicamente de los trabajadores, los recursos de los colombianos que están colocados en el exterior y que hoy pueden financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país”.

El ministro precisó que entre dichos proyectos se destacan los férreos por 156 billones de pesos, los viales por 101 billones de pesos y otros de infraestructura aérea, marítima y fluvial por cerca de 35 billones de pesos.

“Perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos y no tener que acudir a otro tipo de recursos”, puntualizó el ministro de Hacienda.