Pastrana aseguró que Colombia tendrá “guayabo” tras “borrachera” de Petro con el aumento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro, sus hijas y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dieron a conocer el incremento del salario mínimo en Colombia en la noche del pasado lunes 29 de diciembre, cifra que quedó en un aproximado de $2′000.000 de pesos. Tras esta noticia, el expresidente Pastrana decidió arremeter contra el máximo mandatario de los colombianos con una contundente publicación en ‘X’.

Con una metodología no antes vista en el país, que tomó como referencia un hogar promedio de 4,5 integrantes, de los cuales 1,5 generan ingresos, se estableció el porcentaje del 23,7% correspondiente al denominado “salario vital”. Con este cálculo, el ingreso consolidado se fijó en $2.000.000 de pesos, incluyendo el Auxilio de Transporte, ya que el valor neto sería de $1.746.000.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Este es el valor en pesos del aumento del Salario Mínimo en Colombia para el 2026

Este es el valor en pesos del aumento del Salario Mínimo en Colombia para el 2026 (Presidencia / Archivo)

Tras esta noticia, varias figuras políticas salieron a manifestar su inconformismo con la decisión del Gobierno, dentro de ellos Andrés Pastrana, quien mediante ‘X’, expresó: “El 235 es otra borrachera de Petro, en la que Colombia le toca el guayabo”

"Llamar “borrachera” a subir salarios es delatar la resaca moral del modelo: décadas embriagado de precariedad laboral. Brindemos por ese “guayabo” que dignifica un poco a la clase trabajadora“, ”El mismo guayabo que sufrió el Caguán cuando lo regaló a las FARC", “Yo tengo guayabo desde que usted fue presidente”, y “Da gusto leer a la oligarquía molesta”, fueron algunas de las reacciones al post de Pastrana.

Otro exmandatario, Iván Duque, también se manifestó por esta red social: “Aumentar el salario mínimo de manera desmedida, con un crecimiento mediocre de la economía, es un acto de irresponsabilidad que conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios. Es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman “progresistas”, pero son pobresistas porque espantan la inversión, destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales", manifestó Duque.