Nuevo comandante de las Fuerzas Militares: quién es Hugo Alejandro López y por qué llega en medio del remezón

A pocos días de concluir el 2025, el panorama de la seguridad en Colombia registra un movimiento relevante en su estructura de mando. El presidente Gustavo Petro oficializó un cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares, designando al mayor general Hugo Alejandro López Barreto como el nuevo comandante de la institución.

López Barreto llega para suceder al almirante Francisco Cubides, en un relevo que busca dar continuidad a las estrategias de defensa en el territorio nacional.

La historia de López Barreto en las filas en 1984, con apenas 15 años, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, iniciando un proceso de formación que lo llevó a graduarse como subteniente del arma de Caballería en 1987. Desde entonces, su ascenso ha estado marcado por una preparación técnica y académica constante.

El nuevo comandante no solo es profesional en Ciencias Militares. Cuenta además con una maestría en Seguridad y Defensa y ostenta la distinción de profesor militar. Su perfil combina la experiencia operativa en el terreno con una visión estratégica forjada en escenarios internacionales, tras su paso por la Academia de Guerra del Ejército de Chile y su labor como agregado militar en la Embajada de Colombia en Washington, Estados Unidos.

Experiencia en conflicto y gestión pública

Uno de los puntos que definen la carrera de López Barreto es su versatilidad institucional. Durante los momentos más complejos de la emergencia sanitaria mundial, se desempeñó como director general de Sanidad Militar, liderando la respuesta institucional frente a la pandemia del COVID-19.

En el ámbito del orden público, el general ha comandado unidades en puntos geográficos determinantes para la seguridad del país. Lideró la Primera División del Ejército en la región Caribe, así como el Comando Conjunto Orinoquía y la Fuerza de Tarea Vulcano, esta última con jurisdicción en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander. Además, su formación incluye especializaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, herramientas que ha aplicado tanto en el campo de batalla como en su rol de integrante de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El relevo se ha dado en un marco de institucionalidad y respeto por la jerarquía. El comandante saliente, el almirante Francisco Cubides, utilizó sus canales oficiales para agradecer la confianza depositada por el presidente Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su gestión.

En su mensaje de despedida, Cubides subrayó la idoneidad de su sucesor, señalando que la institución queda en manos de un oficial con la capacidad necesaria para sostener los pilares de la soberanía y la paz. Por su parte, López Barreto asume el mando con el reto de coordinar las acciones de las fuerzas de tierra, mar y aire en un contexto de búsqueda de estabilidad regional.

Con este nombramiento, el Gobierno Nacional busca consolidar una visión de seguridad que integre la experiencia en derechos humanos con la eficacia operativa en los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales.