La administración del conjunto en el que vive también subiría tras incremento del mínimo de Petro

En una alocución presidencial transmitida en la noche del pasado lunes 29 de diciembre, el máximo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, dio a conocer el incremento del Salario Mínimo para 2026,presentación en la que estuvo acompañado de sus hijas y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Una vez conocido el porcentaje varios ciudadanos sacaron calculadora para ver en cuánto le incrementarán sus gastos, especialmente aquellos que son propietarios de apartamentos y tienen que pagar la Administración.

A partir de una nueva metodología, que consideró el tamaño promedio del hogar en 4,5 personas y que de ellas 1,5 cuentan con empleo, se estableció el porcentaje del 23,7 % para el denominado “salario vital”. Con este ajuste, el ingreso total quedó fijado en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte, mientras que el salario neto será de $1.746.000.

Foto: Pesos colombianos ( Freepik descargado 12 de agosto 2024) y foto archivo de Publimetro

Tras esta noticias, gremios del sector inmobiliario, como la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico, dieron a conocer los efectos económicos y jurídicos derivados de este incremento, los cuales llevarían al incremento del cobro de la administración en los edificios, dentro de ellos el incremento de los “contratos de vigilancia privada y servicios de aseo que iría del 15% al 25%”.

Los especialistas de esta agremiación, también dieron a conocer que “las cuotas de administración de los conjuntos residenciales y edificios podrían incrementarse, en promedio entre 12% y 20%, dependiendo el nivel de dependencia de estos servicios; valor que será asumido directamente por las familias, especialmente aquellas pertenecientes a los estratos 1,2 y 3″.

Cuota de la administración en los conjuntos subiría por el incremento del salario mínimo en Colombia

Siguiendo los lineamientos planteados por la Lonja, si basamos el incremento de la cuota de la administración en un 20%, si usted paga una administración de $180.000 pesos, a partir del otro año tendrá que cancelar $206.000 pesos; es decir que le tendrá que sumar $36.000 pesos a este pago.

Cabe acotar que este incremento no se realiza de manera automática ni obligatoria, ya que se debe llegar a un consenso entre los propietarios para aprobar si se realiza este incremento y en qué porcentaje, todo esto mediante Asamblea.

A todo esto se le suma las palabras emitidas en Blu Radio por Camilo Sánchez Ortega, presidente del Consejo Gremial Nacional, quien aseguró que cabría la posibilidad de un incremento en las facturas de los servicios públicos (gas, luz y agua):

“Va a ser un incremento muy poderoso porque estos costos se deben indexar a la factura porque están por ley. Se ayuda a más de tres millones de colombianos, pero van a afectar a 50 millones”, manifestó Sánchez en esta emisora.