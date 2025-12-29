No eran quienes decían: la Registraduría anuló más de 100 cédulas por falsa identidad y explicó cómo eran utilizadas

La Registraduría Nacional del Estado Civil notificó la cancelación de 119 cédulas de ciudadanía y la invalidación de 287 registros civiles de nacimiento luego de confirmar que fueron obtenidos mediante procesos fraudulentas.

La medida es el resultado de una investigación técnica que expuso cómo redes dedicadas al tráfico de migrantes vulneran el sistema de identificación nacional para facilitar el tránsito de ciudadanos extranjeros hacia otros continentes.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, la mayoría de los documentos cancelados pertenecían a ciudadanos de nacionalidad dominicana. El objetivo final de estas identidades falsas era obtener pasaportes colombianos para salir de forma legal hacia Estados Unidos y Europa, principalmente a países como España y Francia, o para encubrir actividades delictivas bajo una identidad nacional inexistente.

El papel de los “testigos falsos”

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló un componente crítico en esto y es la participación de ciudadanos colombianos. Para que un extranjero logre un registro civil de nacimiento, se requiere de testigos que corroboren de su supuesto origen nacional. “Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de extranjeros, haciéndolos pasar como nacionales. Están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, advirtió el funcionario.

Este procedimiento funciona como una cadena de documentos. El registro civil fraudulento es la primera parte que permite tramitar la cédula y, posteriormente, el pasaporte. Al involucrarse como declarantes falsos, los colombianos se convierten en el primer eslabón de una estructura criminal que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional.

Operativos y tecnología de detección

La información suministrada por la Registraduría coincide con desarticulaciones recientes de bandas criminales. A principios de diciembre, un operativo en Medellín y Planeta Rica (Córdoba) permitió la captura de tres personas señaladas de captar ciudadanos en República Dominicana para trasladarlos a Colombia y gestionarles documentación falsa. Migración Colombia confirmó que varios de los beneficiarios de estas redes ya habían logrado cruzar fronteras internacionales con documentos colombianos antes de ser detectados.

Para frenar esta tendencia, la entidad ha reforzado el uso de biometría dactilar y facial. Con estas herramientas tecnológicas, durante el 2025 año se lograron bloquear 86 intentos de suplantación de identidad en tiempo real. Estos casos fueron remitidos a las autoridades competentes para iniciar los procesos penales por falsedad en documento público.

Además del impacto en la seguridad nacional y el control migratorio, esta situación pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de registro frente a la corrupción local. La colaboración entre la Cancillería, la Interpol y la Fiscalía busca identificar si existen más registros civiles viciados que aún no han sido detectados.

Finalmente, la Registraduría confirmó que la tecnología de reconocimiento facial, que ha sido clave para identificar estas irregularidades, será una base en los próximos procesos electorales de 2026.

Se espera que estos equipos se desplieguen en aproximadamente el 50 % de las mesas de votación en todo el territorio nacional para prevenir la suplantación de electores.