Emergencia económica: ministros de Petro no asistieron al debate de control político en el Congreso, ¿por qué no fueron?

La plenaria del Senado de la República, citada para este lunes 29 de diciembre de 2025, inició sin la presencia de los ministros del Gobierno Nacional. El objetivo de la sesión era adelantar un debate de control político sobre el decreto de emergencia económica y social expedido por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, los bancos destinados al gabinete permanecieron vacíos.

(también puede leer: Atentos: esta noche el Gobierno Petro anunciaría el aumento del salario mínimo de 2026 en alocución presidencial)

El argumento del Gobierno: el factor tiempo

La ausencia de los funcionarios no fue producto del azar, sino una postura coordinada desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la inasistencia se fundamenta en el incumplimiento de los trámites legales. Según el jefe de la cartera política, el Congreso no respetó el plazo de cinco días que otorga la ley para que los ministros respondan los cuestionarios antes de presentarse al debate.

“Nos están citando con un cuestionario que, según el artículo 235 de la Constitución Política, requiere de cinco días calendario para ser contestado. La citación llegó hace apenas tres días", precisó Benedetti. El ministro enfatizó que, hasta que no se cumpla el término legal y se entreguen las respuestas oficiales, el debate no puede llevarse a cabo bajo los parámetros constitucionales.

A la falta de tiempo se sumó una denuncia sobre unos presuntos errores técnicos en la documentación enviada por el Legislativo. Benedetti señaló que la citación recibida contenía inconsistencias en las fechas, figurando el mes de septiembre en lugar de diciembre. “Por ley, no pueden citar antes del vencimiento del término para responder. El Gobierno se dirigirá al Congreso cuando se cumplan los tiempos estipulados”, reiteró el funcionario.

En el recinto del Senado se encontraba presente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien asistía para el trámite de ascensos militares. No obstante, al ser consultado por el senador citante, Carlos Fernando Motoa, sobre el decreto de emergencia, Sánchez se abstuvo de responder, acatando la instrucción general del gabinete de no participar en dicha discusión hasta que el procedimiento sea el adecuado.

La respuesta del Congreso

El presidente del Senado, Lidio García, reconoció que el Gobierno tiene razón técnica respecto a los plazos de cinco días. Sin embargo, advirtió que la autonomía del Congreso le permite convocar a control político incluso durante el receso. García fue enfático al señalar que, aunque el lunes se avanzó con otros puntos de la agenda, la paciencia del Legislativo tiene un límite.

“Si una vez cumplidos los cinco días de ley los ministros no asisten, nos tocaría recurrir a la moción de censura. No es lo que queremos en este momento, pero el Congreso no puede perder su independencia", manifestó García.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, principal responsable de sustentar la emergencia económica, se mantiene a la espera de que se fije una nueva fecha que cumpla con el calendario legal, una vez sean completadas las respuestas al cuestionario del senador Motoa y que sean radicadas formalmente. Por ahora, el debate ha quedado en un limbo procedimental.