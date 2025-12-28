“Vos no sos elitista”: Cofundador de Rappi elogió a Paloma Valencia en diálogo del Centro Democrático

El cofundador de Rappi, Andrés Bilbao, participó en un conversatorio del Centro Democrático junto al expresidente Álvaro Uribe -jefe natural de ese partido- y a la senadora Paloma Valencia, quien se convirtió este mes en la candidata de esa colectividad.

(Lea también: Fuerte cruce de declaraciones entre el alcalde Carlos Fernando Galán y su hermano Juan Manuel).

Durante su intervención, Bilbao se refirió a las necesidades que tiene el país de que haya más personal especializado en las industrias tecnológicas. “Colombia tiene un déficit gigante en tecnología. (...) Aquí hay muy poco de eso y las universidades, en mi opinión, hacen muy mal trabajo en ese respecto con algunas contadas excepciones. Cuando vos ves el volumen de cupos que se gradúan de carreras técnicas de la universidad es ínfimo”, expresó Bilbao.

En ese sentido, Paloma Valencia aseguró que es clave para el país articular esa necesidad de personal con los llamados ‘ninis’, que son jóvenes que no se encuentran trabajando ni estudiando y que podrían encontrar oportunidades en las industrias tecnológicas.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el país necesita más emprendedores. “Colombia con 2,1 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay que convertirlos en ‘sisi’, darles toda la posibilidad de educación técnica y de emprendimiento”, puntualizó el exmandatario.

La dura crítica a Fecode

Entre otras cosas, Bilbao advirtió que los colegios deberían incluir habilidades técnicas en sus currículum.

“Yo en ese sentido sí soy muy crítico de Fecode. Nosotros lo que necesitamos es estar mucho más cerca de qué es lo que necesita el mercado para entrenar a la gente. No ponernos a discutir cómo hacemos para mantener pues el museo del sistema educativo que tenemos”, puntualizó Bilbao.

Sobre este punto, Paloma Valencia mostró estar de acuerdo. “Hay que tomar decisiones arriesgadas, yo estoy de acuerdo. Ahora, cuando estamos en medio de una revolución la de la IA, o el país se monta en lo que está pasando o el tren nos va a dejar”, puntualizó la senadora.

AL final de la charla, Bilbao se deshizo en elogios con la precandidata del Centro Democrático. “Vos no sos elitista. Hablás con vos en cualquier momento y lo que te está preocupando siempre es la masa, la mayoría. Aquí, porque estamos hablando de capital de riesgo. Pero para mí es muy evidente que vos tenés una sensibilidad social muy fuerte”, advirtió el empresario.