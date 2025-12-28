Invima emitió alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: la marca original también se pronunció

Recientemente, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre la comercialización ilegal de leche en polvo entera que fue falsificada y que lleva el nombre de la marca Proleche en una presentación de 380 gramos.

De acuerdo con la autoridad sanitaria colombiana, la alerta se originó a raíz de una denuncia y unas acciones de inspección, vigilancia y control que permitieron identificar la circulación de este producto fraudulento. Lo más grave de todo es que el empaque está usando el registro sanitario RSIAA02M09591, que no se encuentra vigente en la actualidad.

“La falsificación fue notificada al Invima por el titular del registro sanitario, Procesadora de Leches S.A. – Proleche S.A. y/o PDL S.A., quien manifestó no reconocer dichos productos como propios”, advirtió Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima, citado en un comunicado de prensa de la entidad.

Entre otras cosas, la autoridad sanitaria señaló que cuando evaluaron esta copia del producto encontraron diferencias claves cuando lo compararon con el original.

Entre otras cosas, mencionaron “variaciones en el diseño del empaque, inconsistencias en la codificación de lote y fecha de vencimiento, uso de la expresión ‘adicionada’ en lugar de ‘fortificada’ y la utilización de una nomenclatura obsoleta del registro sanitario’.

Así mismo, señalaron que estas señales representan un incumplimiento en las normativas sanitarias vigentes y, en esa medida, calificaron los productos como fraudulentos.

“El Invima advierte que estos productos no ofrecen garantías de inocuidad ni calidad, ya que se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Por lo tanto, no deben ser comercializados ni consumidos en el territorio nacional”, puntualizó el funcionario.

En ese sentido, les pidieron a los ciudadanos abstenerse de comprar o consumir esta leche en polvo falsificada.

Proleche se pronunció sobre la falsificación de sus productos

Por su parte, la empresa Proleche se pronunció a través de un escueto comunicado de prensa.

“Desde Procesadora de Leches S.A., Proleche, hemos identificado la venta de leche en polvo entera falsificada, que utiliza de manera indebida la marca Proleche, haciendo uso de una etiqueta fuera de circulación y de lotes que no corresponden a nuestra producción. Estos productos, detectados en los departamentos de Antioquia y Chocó, no han sido elaborados, supervisados ni distribuidos por Proleche, por lo que no podemos garantizar su calidad ni inocuidad. El INVIMA adelanta las verificaciones y medidas correspondientes acompañando este proceso hasta esclarecer totalmente los hechos e identificar a los responsables”, informó la empresa.