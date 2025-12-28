Fuerte cruce de declaraciones entre el alcalde Carlos Fernando Galán y su hermano Juan Manuel

En la mañana de este domingo 28 de diciembre se desató una fuerte controversia entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y su hermano, el exsenador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Todo empezó con una declaración que hizo el mandatario capitalino sobre las aspiraciones electorales de su familiar.

“Él y yo hemos tenido diferencias políticas y no son nuevas. ¿A qué me refiero? No sé si de pronto recuerdan, yo fui senador por un partido distinto (Cambio Radical), él fue elegido por el Partido Liberal. Hemos tenido diferencias muchos años. Ahora, yo no me puedo meter ahorita en política. No puedo decirle a él qué debe hacer o qué no. Él tiene sus derechos, obviamente. Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando éste está ejerciendo", sostuvo Carlos Fernando Galán en una entrevista publicada por la Revista Cambio.

Así mismo, manifestó que se trata simplemente de una opinión personal que no busca limitar la libertad de su hermano.

Incluso se refirió a la posibilidad de que en el 2030 él y su hermano coincidan en una eventual campaña presidencial.

“Eso sí es muy lejos. Yo estoy pensando en el 2025. En este momento. En el 2025, en el 2026 y en la cantidad de cosas que todavía tengo por hacer”, puntualizó el alcalde de Bogotá.

Juan Manuel Galán le dio fría respuesta a su hermano

Unas horas después de que saliera a la luz la entrevista, Juan Manuel Galán le dio una fría y contundente respuesta a su hermano que, lejos de amilanar la polémica, la avivó aún más.

“Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”, anotó Juan Manuel Galán en un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Poco después, Sandra Leventhal R, quien se identifica como directora nacional del Colectivo de Mujeres del Nuevo Liberalismo, cuestionó el pronunciamiento que hizo Carlos Fernando Galán señalando que en la actualidad funge como alcalde y no puede participar en política.

Ante esta declaración, Juan Manuel Galán también se pronunció. “Sandra, entiendo tu preocupación pero en una democracia sana caben todas las opiniones, incluso cuando vienen desde los lugares más cercanos. Aquí lo verdaderamente importante es saber qué país queremos construir”, puntualizó Juan Manuel Galán.