“Me alegra por todos los bogotanos”: Federico Gutiérrez sobre los avances del Metro de la capital

Los nuevos avances del Metro de Bogotá le han dado la vuelta a todo el país e incluso han animado a líderes políticos de distintas regiones a extenderle su felicitación a los capitalinos. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se refirió a las pruebas que se están adelantando con el sistema de transporte masivo.

“Un gran hito del proyecto. Me alegra por todos los bogotanos. El Metro de Bogotá es una realidad. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”, expresó Gutiérrez en respuesta a un trino publicado por el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que el mandatario de Medellín le da un espaldarazo al proyecto de transporte masivo de la capital. A comienzos de 2024, cuando hubo una polémica sobre la continuidad de las obras, Gutiérrez y otros alcalde del país respaldaron las decisiones de Galán.

“Los Alcaldes de ciudades Capitales que firmamos este comunicado, apoyamos y respaldamos la decisión técnica, responsable y sensata tomada por el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, en el sentido de continuar con las obras del metro de Bogotá de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de obra suscrito el 17 de octubre de 2019 para la construcción y operación de la primera línea conforme a los estudios y diseños realizados”, puntualizó Gutiérrez el año pasado.

Galán anunció avances en las obras del Metro de Bogotá

Los recientes comentarios de Federico Gutiérrez se dieron tras varios anuncios realizados por Galán.

“Empezaron las pruebas dinámicas de los trenes en el patio taller. El Metro es, cada vez más, una realidad. Vamos 713 columnas, más de 200 vanos y casi 10 km de viaducto construido. Ya hay 3 trenes en la ciudad y uno más en camino. En el primer semestre de 2026 este tren empezará sus pruebas sobre el viaducto. Después de más de 80 años de espera, el Metro de Bogotá avanza”, advirtió Galán en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.