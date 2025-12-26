Alerta en Avianca: Pasajeros con vuelos a Estados Unidos podrían tener afectaciones en sus vuelos, así puede cambiar su tiquete sin costo

Avianca ha emitido una alerta oficial para todos los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Nueva York, debido a condiciones meteorológicas adversas previstas entre el 25 y el 27 de diciembre.

Ante el pronóstico de tormentas o baja visibilidad que podrían comprometer la operación aérea, la aerolínea activó un plan de protección especial. Este beneficio busca que los viajeros puedan reprogramar sus itinerarios de forma flexible, evitando las aglomeraciones y la incertidumbre en los aeropuertos durante una de las temporadas de viaje más congestionadas del año.

¿En qué consiste el beneficio de Avianca para la ruta de Nueva York?

A través de sus canales oficiales, Avianca confirmó que los pasajeros afectados podrán realizar cambios en sus fechas de vuelo sin pagar penalidades ni diferencia tarifaria. Esta medida es una respuesta directa a la posibilidad de retrasos, cancelaciones o reprogramaciones masivas provocadas por el clima.

Condiciones clave del plan de protección:

Vigencia del viaje original: Entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025.

Entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025. Plazo para reprogramar: El nuevo vuelo puede fijarse hasta 30 días después de la reanudación de las operaciones.

El nuevo vuelo puede fijarse hasta de la reanudación de las operaciones. Restricciones: El cambio aplica únicamente para la fecha del vuelo, manteniendo siempre el mismo trayecto y la misma cabina (clase de servicio) comprada originalmente.

¿Dónde solicitar el cambio de vuelo?

Para los afectados por el clima en Nueva York, la aerolínea ha dispuesto sus canales de atención directa: Contact Center, puntos de venta físicos en aeropuertos y agencias de viajes.

Cómo cambiar la fecha de un vuelo en Avianca

Si tu vuelo no está dentro de la excepción por clima, pero de igual forma necesitas modificar tu itinerario, Avianca permite realizar cambios digitales de forma rápida. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Ingresa a la web: Entra en avianca.com y busca la sección “Gestiona tu reserva”. Identifica tu viaje: Haz clic en “Cambia tu vuelo” e ingresa el código de reserva y tu apellido. Selecciona la nueva opción: Elige el trayecto a modificar y busca la nueva fecha u hora disponible. Finaliza el proceso: Confirma la selección. Si tu tarifa no incluye cambios gratuitos, el sistema te solicitará ingresar un medio de pago para cubrir los cargos adicionales. Revisa tu correo: Recibirás la confirmación con el nuevo itinerario en minutos.

Importante: Los cambios digitales se pueden realizar hasta 1 hora antes de la salida en vuelos internacionales y 35 minutos antes en nacionales.

¿Qué cargos aplican para otros vuelos?

Para quienes deseen realizar cambios voluntarios fuera del plan de protección de Nueva York, es vital entender los tres tipos de cobros que realiza la aerolínea:

Cargos por cambio: Aplican para tarifas Basic, Light, Classic y Business Classic.

Aplican para tarifas Basic, Light, Classic y Business Classic. Diferencia de tarifa: Es el valor excedente si el nuevo vuelo es más caro que el original (aplica para todas las tarifas).

Es el valor excedente si el nuevo vuelo es más caro que el original (aplica para todas las tarifas). Diferencia por impuestos: Ajustes según las normativas fiscales de cada país.

Recuerda que las tarifas Flex y Business Flex permiten cambios antes de la salida sin penalidad por gestión, aunque sí podrían generar cobros por diferencia tarifaria. Una vez que el vuelo ha despegado, Avianca no permite realizar ninguna modificación al tiquete.