Se registró un incendio en un centro de atención a menores en Bogotá: varias personas intentaron bloquear a los bomberos

En la madrugada de este 24 de diciembre, las autoridades registraron bogotanas registraron un complejo incidente en la localidad de Los Mártires, que involucró llamas y enfrentamientos. El evento se dio en un establecimiento destinado a la atención de menores de edad, donde se reportó un incendió a las 11:00 de la noche del martes 23.

Un incendio presuntamente provocado

La emergencia sucedió en la calle 22 con carrera 18, en el barrio Santa Fe. Según el reporte del teniente coronel Julián García, oficial de inspección de la ciudad, una llamada a la línea 123 informó de una conflagración, por lo cual se desplazaron unidades policiales y de bomberos al lugar.

El centro para menores infractores llama La alegría de vivir fue el epicentro de un icendio que, según testimonios, no se habría originado de forma accidental. El foco de las llamas se situó en las zonas de descanso del recinto donde, según le informaron fuentes al Ojo de la noche de Noticias Caracol, varias de las niñas le habrían prendido fuego a los colchones en las habitaciones de ese espacio.

Disturbios en el lugar

Las autoridades informaron que un grupo de personas presentes cerca del centro transitorio intentó bloquear el acceso de los socorristas. Ese impedimento a las labores de atención a la emergencia derivó en actos de violencia física contra los funcionarios públicos, en acciones que dejaron herido a un miembro del Cuerpo de Bomberos.

En medio de los disturbios, se requirió la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo Esmad, para controlar la situación que se sumó al incendio en la edificación.

Finalmente, el evento dejó un saldo de 10 niños, niñas y adolescentes afectados por el humo, quienes fueron atendidos en centros médico. En total, había 48 menores en el establecimiento al momento del incendio.