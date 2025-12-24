¿Se acerca la paz con el Clan del Golfo? Gobierno estableció zonas de ubicación temporal para sus miembros

La decisión fue adoptada a través de la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, en la cual se determinó establecer estas zonas temporales hasta el 31 de diciembre de 2026, en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó; y en Tierralta, Córdoba, donde se facilitará “la ubicación gradual y progresiva de combatientes” de este grupo armado, debido al “estado avanzado del proceso de conversación sociojurídico con este grupo y la implementación de compromisos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes para su sometimiento a la justicia”.

Lea también: Por qué el Gobierno Petro decretó la emergencia económica: claves del decreto

En la Resolución se estableció que la “delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal” se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las aut​oridades competentes.

En la norma se dejó claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades de las zonas definidas para la ubicación.

Así mismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar “las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las zonas de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil”.

Para poder avanzar en los procesos, la Resolución determinó que dentro de cada una de las zonas quedan “suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, de los integrantes” de este grupo, que fueron “incluidos en los listados recibidos y aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”.

Otro elemento que tuvo en cuenta la Resolución es el relacionado con las víctimas, para lo cual indicó que se realizarán “las condiciones progresivas para para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos” de la población afectada por este grupo armado.

En la norma se decidió que el Gobierno nacional “establece que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargue del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes”.

Sin embargo, no descarta la vinculación de otras organizaciones nacionales e internacionales que participen en el proceso de “dejación de armas y tránsito a la legalidad de los combatientes” de este grupo armado.