“Petro es un faltón con los muchachos”: Vicky Dávila tras fin del convenio entre el Gobierno y Colfuturo

La fundación Colfuturo, conocida por apoyar los estudios de los colombianos en el exterior, causó conmoción tras anunciar que en 2026 finalizará su convenio con el Gobierno Nacional y, por lo tanto, dejará de recibir recursos para financiar su Programa de Becas Crédito. Varias figuras reaccionaron al anuncio, entre ellas la precandidata presidencial Vicky Dávila.

(En contexto: Colfuturo anunció que finaliza convenio con el Gobierno en 2026, ¿qué pasará con los estudiantes?).

“Petro es un faltón con los muchachos, le quitó la ayuda a COLFUTURO, el programa para jóvenes que brinda la oportunidad de estudiar fuera del país a través de las becas. Ese fue el regalo de navidad de este Gobierno corrupto, para los colombianos echados para adelante que necesitan respaldo para seguir saliendo adelante”, comentó la precandidata a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo señaló que, de llegar a la Presidencia, va a fortalecer el Sena, retomará el apoyo a Colfuturo y al Icetex. Además, propuso mejorar el respaldo a las universidades públicas y privadas.

Colfuturo anunció cambios para el 2026

En un comunicado de prensa oficial, Colfuturo dio detalles de lo fructífera que había resultado su relación con el Gobierno Nacional durante los últimos 20 años.

“Esta cooperación permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia. De manera conjunta, el Estado y COLFUTURO comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado”, advirtió la fundación.

Sin embargo, señaló que en adelante tendrán que operar en solitario y ajustar las condiciones de cara al 2026.

Eso sí, dejaron claro que les mantendrán las mismas condiciones a los estudiantes que aún se encuentran cobijados por sus programas. “Las personas beneficiarias del Programa que se encuentran estudiando, así como aquellas que estân próximas a iniciar sus posgrados,mantendrán las mismas condiciones vigentes al momento de su selección.Colfuturo tiene asegurados los recursos necesarios para cumplir cabalmente con todos y cada uno de estos compromisos. En COLFUTURO seguimos creyendo frmemente en el poder transformador de la educación de alto nivel y en su capacidad para contribuir de manera decisiva al desarrollo del pais”, puntualizó Colfuturo.