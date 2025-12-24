Falsa clienta citó a maquilladora y facilitó un intento de robo armado en su vivienda: así ocurrió el violento hecho

Una cita de trabajo terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para una maquilladora del municipio de Guatapé, quien fue víctima de un intento de robo armado dentro de su propia vivienda, tras ser contactada por WhatsApp para prestar un servicio de maquillaje.

De acuerdo con el relato de la afectada, los hechos se remontan al pasado 15 de diciembre, cuando una mujer la contactó inicialmente para solicitar un servicio de uñas. Al aclarar que no ofrecía ese procedimiento, la maquilladora le recomendó a otra persona. Días después, la misma mujer volvió a escribirle, esta vez interesada en un maquillaje profesional. Como parte del proceso habitual, la trabajadora compartió su perfil de Instagram y acordaron una cita para el sábado 20 de diciembre, previo pago de un abono.

Antes del encuentro, la supuesta clienta insistió en varias ocasiones en recibir la ubicación en tiempo real del lugar, solicitud que finalmente fue atendida. El día acordado, la mujer llegó acompañada de un hombre, a quien presentó como su novio, una situación que no generó alarma, ya que la maquilladora permite el ingreso de un acompañante.

Una vez dentro del inmueble, donde también funciona el estudio de trabajo, el hombre pidió permiso para ir al baño, mientras la mujer se mostraba inquieta, se negaba a sentarse y evidenciaba comportamientos extraños. Minutos después, el hombre salió del baño y desenfundó un arma de fuego, apuntándole directamente a la cabeza a la maquilladora.

Durante el intento de robo, la acompañante de la profesional entregó su teléfono celular, aunque aun así fue golpeada con el arma. La maquilladora intentó recuperar su dispositivo, lo que desencadenó una agresión más violenta que le dejó lesiones en el rostro y una fractura dental. En medio del forcejeo, la acompañante logró desarmar al agresor, lo que obligó a la pareja a huir sin llevarse ningún objeto de valor.

El hecho fue reportado de inmediato a las autoridades, que activaron un plan candado con apoyo del centro de monitoreo del municipio. Minutos después, los presuntos responsables fueron capturados cuando intentaban escapar en una motocicleta por la vía hacia El Peñol. En el operativo fueron incautados el arma de fuego y el vehículo utilizado.

El caso ha generado alerta entre trabajadores independientes del sector de la belleza y los servicios a domicilio, quienes han reiterado el llamado a extremar medidas de seguridad al momento de agendar citas con clientes desconocidos.