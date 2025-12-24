Escabroso hallazgo en Medellín: Encuentran a hombre asesinado en hotel del centro de la ciudad

Una mujer está tomando fotos con una cámara. Los detectives están recogiendo pruebas en la escena del crimen, cerca del cadáver. (https://www.freepik.es/)

Una mujer toma fotos con una cámara. Los detectives recogen pruebas en la escena del crimen, cerca del cadáver.

Un hombre de 32 años de nacionalidad venezolana fue encontrado sin vida en un hotel del centro de Medellín, después de que una llamada alertara a las autoridades. Esta situación se registró en el barrio Villa Nueva en la madruga del pasado lunes 22 de diciembre.

Le puede interesar: Se registró un incendio en un centro de atención a menores en Bogotá: varias personas intentaron bloquear a los bomberos

La víctima fue identificada como Gerson Mayfredi Barcenas, quien presentaba múltiples heridas en el cráneo causadas por arma de fuego. Las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron material probatorio de la escena del crímen, entre el que se encuentra una almohada que habría sido utilizada para silenciar a Barcenas.

Los posibles responsables

Según las primeras indagaciones el hombre asesinado se encontraba en compañía de seis personas, tres hombres y tres mujeres, quienes salieron del lugar del ataque y huyeron en motocicletas. Actualmente, las autoridades buscan a estos individuios que serían piezas claves en el proceso investigativo.

Al parecer, ese hotel es conocido en la zona por ofrecer el servicio de alquiler de habitaciones para reuniones privadas, y varios testigos afirman que en el lugar se desarrollaba un encuentro social antes del homicidio.

Este año, la capital de Antioquia ha registrado 336 homicidios, lo que representa un aumento del 5 % frente a lo registrado durante el mismo período del año anterior.