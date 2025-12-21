Niña de cuatro años resultó gravemente herida luego de que una grúa remolcara el auto en el que se encontraba - Fuente: Video de X

Un grave accidente se registró luego de que un hombre dejara su vehículo estacionado en un lugar no autorizado. Minutos después, una grúa remolcó el automóvil sin percatarse de que una niña de cuatro años se encontraba en su interior, lo que provocó que la menor sufriera lesiones de consideración debido al violento movimiento.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El caso ocurrió en la ciudad de Sunrise, en Estados Unidos. Según la información disponible, el padre de la niña estacionó el automóvil frente a un restaurante por unos minutos para retirar un pedido de comida. Durante ese breve lapso, un trabajador del servicio de grúas enganchó el vehículo y comenzó a remolcarlo.

Testigos relataron que, al notar que su auto estaba siendo llevado, el padre intentó alertar desesperadamente al operador de la grúa, informándole que su hija se encontraba dentro del vehículo.

De acuerdo con los testimonios, el hombre golpeó las ventanillas y gritó para detener el remolque, sin obtener respuesta inmediata. El vehículo continuó siendo arrastrado por varios metros, lo que derivó en que la menor abriera la puerta y saltara del vehículo, resultando herida en el proceso.

¿Qué pasó con el conductor de la grúa?

El operador, identificado como Sergio Suárez, fue detenido y presentado ante un juez, donde se le imputó el cargo de negligencia infantil sin causar daños corporales graves. Durante la audiencia, el juez cuestionó la actuación del conductor y la falta de respuesta ante las advertencias del padre.

Según informó NBC Miami, el conductor de la grúa posteriormente fue liberado bajo fianza de 10 mil dólares. Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación y que se analizan videos de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para determinar responsabilidades.

Hasta el momento, la empresa de grúas para la que trabajaba el conductor no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.