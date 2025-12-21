Un caso que ha generado indignación y conmoción se registró en Murcia, España, luego de que un cirujano plástico fuera acusado de abusar sexualmente de una paciente mientras se encontraba bajo los efectos de la anestesia, durante una intervención quirúrgica.

El hecho fue denunciado por personal médico del hospital y derivó en la detención inmediata del profesional, quien enfrenta cargos por presunto delito de abuso sexual.

¿Cómo ocurrió el caso?

De acuerdo con la investigación, el pasado jueves 4 de diciembre, el cirujano alquiló un quirófano de un hospital privado para realizar una cirugía mamaria. Durante el procedimiento, dos enfermeras notaron un comportamiento irregular por parte del médico, lo que encendió las alertas.

Según el testimonio, el profesional presentaba una conducta inapropiada mientras la paciente permanecía inconsciente bajo anestesia general. Ante la gravedad de la situación, las enfermeras decidieron registrar lo ocurrido en video y alertar de inmediato a las autoridades.

Acusan a cirujano plástico de abusar de paciente mientras estaba bajo efecto de la anestesia - Fuente: Video de X

Arresto y proceso judicial

Tras la denuncia formal, el cirujano fue arrestado por la Policía y puesto a órdenes de la justicia. El pasado 13 de diciembre, un juez dispuso su ingreso a prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones por el delito de abuso sexual.

Por su parte, se conoció que la paciente se encuentra en estado de shock, luego de ser informada sobre lo ocurrido durante la cirugía, y recibe acompañamiento médico y psicológico.

¿Más casos de abuso?

Tras la difusión del caso, tres mujeres acudieron con las autoridades para denunciar un posible abuso. Las tres pacientes aseguran que fueron operadas por el mismo médico, sin embargo, no recuerdan con claridad que sucedió durante la operación, pero desean saber si fueron víctimas del mismo caso.