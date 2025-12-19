Discusión de pareja terminó en balacera y dejó a ambos muertos

Hombre asesina a su pareja y se quita la vida en plena vía pública

Una tarde de terror se vivió este jueves 18 de diciembre en la Ciudad de México. Lo que inició como una fuerte discusión de pareja en plena via publica escaló rápidamente hasta convertirse en un asesinato que ha conmocionado a vecinos y transeúntes.

Según testigos, mientras caminaban por la calle, el hombre saco un arma de fuego entre sus pertenencias y disparó a quemarropa contra la mujer.

La víctima falleció de forma instantánea debido a la gravedad de las heridas. Tras cometer el crimen, y ante la mirada atónita de quienes circulaban por la zona.

El horror no terminó con el ataque a la mujer. Tras cometer el crimen, el agresor se apuntó a la cabeza y apretó el gatillo, terminando con su vida de forma instantánea.

Los cuerpos de la pareja quedaron tendidos sobre la calzada hasta la llegada de los peritos de criminalística, quienes realizaron el levantamiento de los cadáveres para su traslado al centro forense.

Casi en simultáneo, el caos se apoderó de la colonia Juárez. Un operativo antiextorsión derivó en un cruce de balas que dejó un uniformado herido y cuatro sujetos capturados. La movilización policial fue masiva, bloqueando gran parte de la ciudad mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas de esta jornada de violencia.