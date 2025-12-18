La última llamada telefónica de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte: fue lo que encendió las alarmas

La muerte de la jueza Vivian Polanía en su residencia en Cúcuta, ha causado consternación por la forma en como fue encontrada. La mujer que se dio a conocer por diferentes polémicas, llevaba casos de gran relevancia del departamento, como investigaciones contra bandazs criminales.

La togada fue hallada sin vida en la tarde noche del miércoles 17 de diciembre junto a su bebé de tan solo dos meses de nacido. Todo parece indicar que Polanía llevaba varias horas muerta.

Precisamente, los investigadores han empezado a indagar a su círculo más cercano, con el objetivo de conocer más​ a fondo la vida de la jueza y tener indicios de las causas de la muerte. En ese sentido, se conoció la última llamada que tuvo Vivian Polanía horas antes de ser encontrada muerta.

Esta comunicación la hizo un integrante de su esquema de seguridad en la noche del martes 16 de diciembre, sobre las 8:00 p.m.; sin embargo, en la mañana y tarde del miércoles los escoltas intentaron nuevamente llamarla pero no respondió.

Fue en ese momento donde se activaron las alarmas y los guardaespaldas se comunicaron con su familia para saber si tenían conocimiento de la jueza. Ante la negación de los parientes, es que deciden trasladarse hacia el apartamento de la mujer y encuentran la trágica escena.

“Su hombre de protección la llama y es la última comunicación que él tiene. Hoy durante todo el día se había intentado comunicar con la jueza, pero ella no le responde”, señaló el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Es importante señalar, que la togada ya había alertado ante las autoridades que estaba siendo amenazada de muerte, por lo que solicitaba un aumento de su esquema de seguridad.

Por el momento, Medicina Legal trabaja para establecer la causa de la muerte, mediante el análisis del cuerpo. Pero es clave señalar que la mujer no tenía signos de violencia cuando fue encontrada.