inDrive apostó por la autonomía financiera de cientos de mujeres en Colombia con programas de formación

Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor brechas de género, que limitan, entre otras cosas, el impulso económico de las mujeres; panorama que fue luz y guía para el fomento de programas en pro de la igualdad económica de cientos de mujeres impulsado por inDrive: “Movilizando Oportunidades para el Desarrollo de las Mujeres”.

Un detallado estudio de CorfiColombiana evidencio que las mujeres colombianas enfrentan varias dificultades para acceder a recursos y oportunidades que les permita construir su independencia financiera, debido a factores como el hecho de dedicar 4,3 horas más al día que los hombres para el trabajo doméstico y el cuidado del hogar; sumado a que el 72% de las mujeres pertenecientes a la fuerza laboral se dedican a los oficios del hogar.

Esto le puede interesar 📲🟢 >>> InDrive entregas para negocios: La nueva apuesta de la app para revolucionar los envíos

Ante la urgencia de oportunidades para esta población inDrive, realizó una jornada académica en la que más de 150 mujeres fueron parte en charlas y talleres, y recibirán su respectivo diploma como cierre de estos proyectos de impacto. Las iniciativas Juntas Llegamos Más Lejos, junto a Sandbox, y Resiliencia Financiera para Mujeres, en alianza con Rebel Business School, han promovido el fortalecimiento económico y digital femenino, ampliando las oportunidades reales de inserción en el mercado laboral y de desarrollo de emprendimientos.

Indrive entregas. cortesía

El programa Rebel Business School – Resiliencia Financiera para Mujeres, en alianza con inDrive, impulsó el emprendimiento femenino al hacerlo accesible para mujeres de bajos ingresos, informales y con negocios emergentes. Mediante microaprendizajes, mentorías en finanzas y ventas, y un bootcamp presencial con herramientas digitales e inteligencia artificial, las participantes fortalecieron su autoconfianza y capacidades para gestionar y hacer crecer sus negocios. En total participaron 257 mujeres, 121 finalizaron el proceso, con un 74 % emprendiendo de forma estable y un 82 % con negocios consolidados.

Por su parte, Juntas Llegamos Más Lejos, bajo la metodología Sandbox, acompañó a 120 mujeres conductoras de Bogotá en su fortalecimiento económico, emocional y digital. De ellas, 96 culminaron la formación, reportando mayor seguridad al volante, mejor manejo emocional y toma de decisiones en la vía, además de la consolidación de redes de apoyo y sororidad como uno de los principales logros del programa.

Harold Forero, vocero de inDrive Colombia, dio las siguientes palabras en el cierre del evento: “El potencial económico de las mujeres es un motor fundamental para el desarrollo y en inDrive creemos firmemente en impulsarlo. Nuestro propósito es desafiar injusticias y abrir oportunidades reales para que más mujeres generen ingresos, fortalezcan sus habilidades y encuentren en la tecnología una aliada para construir autonomía y dignidad económica”.