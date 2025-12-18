Gustavo Petro denunció presunta corrupción en la Dian: un software habría facilitado gigantescos robos

El presidente Gustavo Petro denunció este jueves, 18 de diciembre, la posible existencia de una red de corrupción estructural dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según el mandatario, el sistema informático utilizado por la entidad para el control de importaciones y declaraciones de renta, conocido como “Lucía”, presenta fallas en su esquema funcional que habrían facilitado un desfalco a los recursos públicos calculada en ocho billones de pesos colombianos.

Desde la Casa de Nariño, junto del gabinete económico, Petro afirmó que no se trata de errores técnicos aislados, sino de un sistema “obsoleto” diseñado para permitir la evasión y el contrabando técnico.

El presidente Gustavo Petro señaló que existen ingenieros expertos dedicados a alterar los códigos para modificar datos de empresas y permitir el ingreso de mercancías sin los controles legales respectivos.

¿Qué tiene que ver esto con el crimen organizado y la ciudad de Tuluá?

La conexión con el crimen organizado La declaración presidencial coincidió con el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dian en Tuluá, Valle del Cauca. Petro vinculó este crimen con una “banda mafiosa” que habría tomado el control de la entidad en dicho municipio. “Es una asociación para delinquir con tal peso que se lleva billones de pesos”, explicó el mandatario, subrayando que estas estructuras criminales cuentan con la presunta colaboración de funcionarios públicos de carrera.

La investigación, que cuenta con el apoyo de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), ha derivado en la apertura de procesos a 116 funcionarios. El Gobierno identifica a cerca de cinco bandas principales operando en el sistema aduanero, destacando a la organización liderada por alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores responsables del contrabando en el país.

El presidente utilizó este escenario para insistir en la necesidad de una reforma profunda a las aduanas. Por lo que también, planteó la posibilidad de declarar una emergencia económica para agilizar estos cambios estructurales ante la caída de la recaudación fiscal.

El mandatario concluyó haciendo un llamado a la Fiscalía para profundizar en las pruebas entregadas y extendió una invitación a los jóvenes vinculados a bandas criminales en el Valle del Cauca para que se acojan a programas estatales de educación, buscando desarticular las bases operativas de estas mafias que, según sus cálculos, operan en el Estado desde hace décadas.