Caso jueza Vivian Polanía: Estas son las hipótesis detrás de su muerte y una de ellas toma más fuerza

Jueza Vivian Polanía, encontrada muerta en su vivienda junto a su bebé recién nacido. (Foto: Archivo / Tomada de Instagram)

En la noche de este miércoles, 17 de diciembre, una noticia sorprendió al país tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta, Norte de Santander. La Policía Metropolitana reveló detalles de cómo se registró el descubrimiento y cuáles son las hipótesis que se manejan de manera preliminar.

Aunque las autoridades indicaron que todavía se está en etapa de verificación, todo depende de los resultados forenses y judiciales que se adelantan en este momento.

También le puede interesar: Estos fueron los últimos post de Instagram de la jueza Vivian Polanía, encontrada muerta mientras estaba en su casa con su bebé

Hipótesis de la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

La Policía reveló que una vez se enteraron de la situación de activaron los protocolos y una brigada de criminalística, con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, se desplazó hasta la vivienda de la funcionaria judicial para adelantar los procedimientos.

Una vez llegaron se encontraron con el cuerpo y ejecutaron la recolección de material probatorio que permitirá esclarecer las circunstancias de la muerte.

En un primer momento las autoridades indicaron que no evidenciaron signos de violencia en el cuerpo de la jueza. Sin embargo, dependen de los exámenes forenses que sean más detallados dentro del proceso que debe ejecutar Medicina Legal.

Un detalle relevante es que la última comunicación conocida con la jueza fue la noche anterior sobre las 8 de la noche cuando su escolta logró contactarla telefónicamente; sin embargo, al día siguiente no logró establecer ningún tipo de contacto.

“Ingresamos con la ayuda de un cerrajero, estaba presente la mamá de la juez y ahí fue cuando la encontramos muerta en su habitación junto al bebé”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, según El Colombiano.

La principal hipótesis es un posible homicidio, aunque las autoridades aclararon que es una probabilidad baja por los elementos que se encontraron en la escena y la falta de señales evidentes de violencia.

La segunda es que todo apunta a un posible suicidio, teniendo en cuenta los antecedentes relacionados con problemas de salud mental que la jueza habría manifestado de manera reiterada, así como la carga laboral que enfrentaba en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.