Accidente en Chía termina en atropello: conductor arrolla a mujer para evadir pago de choque simple

El pasado lunes 15 de diciembre, un incidente de tránsito en el municipio de Chía, Cundinamarca, derivó en un grave hecho de violencia que mantiene a una mujer bajo pronóstico médico reservado. Lo que inició como un choque de latas en la calle 13, terminó con una ciudadana arrollada por un vehículo que huyó del lugar tras el impacto.

(Lea también: Impactantes videos tras la caída de un bus de Copetrán en la vía Bucaramanga-Arauca: la angustia quedó registrada)

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:00 a. m. en el sector conocido como Tornillos. Según los testimonios y registros de cámaras de seguridad, una camioneta Peugeot 3008, identificada con placas NZY 227, realizó una maniobra sin señalizar que impactó el automóvil de Julieth Pulido. Lo que debía resolverse mediante la normativa de choques simples, la cual establece el retiro de vehículos y el trámite a través de aseguradoras, escaló debido a la negativa de conciliación por parte del otro conductor.

Detalles del altercado

William Pulido, hermano de la víctima, relató a City TV, que tras el contacto inicial entre los vehículos, su hermana descendió para dialogar. Sin embargo, el conductor de la camioneta habría manifestado su intención de retirarse sin asumir la responsabilidad de los daños. Según el relato de los familiares, el hombre habría proferido amenazas directas contra la integridad de la mujer antes de reanudar la marcha.

En un intento por evitar la fuga del responsable y esperar la llegada de las autoridades, Pulido se ubicó frente a la camioneta. En ese momento, el conductor aceleró el vehículo, impactando a la mujer y pasando sobre ella antes de emprender la huida a alta velocidad por las vías del municipio.

Estado de salud y diagnóstico médico

La víctima fue auxiliada por residentes de la zona y trasladada de urgencia a un centro asistencial en Chía. El reporte médico preliminar indica lesiones de consideración que requieren intervención quirúrgica:

Fractura de clavícula: Presenta una ruptura en tres partes que será tratada con una cirugía de osteosíntesis (implante de placa metálica).

Presenta una ruptura en tres partes que será tratada con una cirugía de osteosíntesis (implante de placa metálica). Trauma craneoencefálico: Un golpe severo en la parte derecha de la cabeza que requiere monitoreo constante.

Un golpe severo en la parte derecha de la cabeza que requiere monitoreo constante. Lesiones adicionales: Dislocación de hombro, posibles daños en el omóplato y afectaciones en la movilidad de la mandíbula.

Situación legal y búsqueda del responsable

La familia de la afectada ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio. A pesar de contar con el número de placa y videos que muestran el rostro del agresor, hasta el momento no se ha reportado su captura.

Este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad vial y la convivencia ciudadana en la Sabana de Bogotá. Las autoridades locales analizan las rutas de escape del vehículo, registrado en el municipio de Zipaquirá, para dar con el paradero del implicado.

Bajo la ley actual de tránsito, el procedimiento correcto ante un choque simple sin heridos es el recaudo de pruebas fotográficas y el despeje inmediato de la vía. El incumplimiento de estas normas y la posterior agresión física han convertido un trámite administrativo en un proceso penal que podría acarrear varios años de prisión para el conductor prófugo.